До 2024 года в в Самарской области планируется отремонтировать более 1400 км автомобильных дорог

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В пятницу, 15 ноября, состоялось общественное обсуждение итогов реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, а также планов реализации нацпроекта в 2020 году.Мероприятие прошло в администрации Похвистневского района. Как подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин, территория для проведения общественного обсуждения выбрана неслучайно. «Именно в этой части региона в 2019 году был сконцентрирован больший объем работ», - отметил он.На общественное обсуждение национального проекта собрались жители со всего региона. В 2019 ремонт дорог велся в 18-ти городах и районах Самарской области, а в 2020-м году в 13-ти городах и районах.До 2024 года в регионе планируется отремонтировать более 1400 км автомобильных дорог, а также реализовать целый ряд капиталоемких дорожных объектов. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках национального проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, решает главную задачу по сохранению и повышению качества жизни жителей Самарской области.«Выбор объектов, включенных в перечень национального проекта, основан на данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроках, наличии проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Также учитывались доля маршрутов движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения количества дорог, работающих в режиме перегрузки, и обращения жителей Самарской области», - почеркнул Сергей Неретин.В 2019 году в Самарской области в рамках нацпроекта завершен ремонт 104-х участков дорог протяженностью 257 км: 180 км региональных трасс, 60 км в Самаре и 17 км Тольятти. Работы на объектах были полностью завершены в октябре 2019 года.Обновление участков региональных трасс, проходящих через населенные пункты, стало одним из приоритетных направлений реализации нацпроекта в 2019 году.Современные дороги появились в поселке Новосемейкино, селе Большая Раковка Красноярского района, селе Лопатино, поселках Стройкерамика и Петра-Дубрава Волжского района, селах Каменный Брод Красноармейского района, Большая Черниговка Большечерниговского района и Старопохвистнево Похвистневского района.В границах населенных пунктов вдоль автомобильных дорог построены тротуары, установлены опоры освещения, появились светофорные объекты, искусственные дорожные неровности и другие технические средства безопасности дорожного движения.В 2020 году паспортом национального проекта запланировано приведение в нормативное состояние 241 км автомобильных дорог, в том числе 183 км – дорог регионального значения, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти.«В 2020 году планируется продолжить приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе, Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе, «Самара-Волгоград» - Красноамейское – Пестравка в Красноармейском районе, «Урал» - Исаклы - Шентала в Исаклинском районе, реконструкцию автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Также будет начат ремонт региональной трассы Тольятти-Ташелка в Ставропольском районе», - отметил Сергей Неретин.Помимо указанных автомобильных дорог в рамках национального проекта в 2020 году будет начата реализация второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» и реконструкция моста через реку Сок в Красноярском районе со строительством моста параллельно существующему. Средства на начало реализации данных объектов в размере 1 млрд и 250 млн рублей соответственно поступят в Самарскую область из федерального бюджета в ближайшее время.«В настоящее время по условиям нацпроекта и по поручению Губернатора Дмитрия Азарова нами заключена большая часть контрактов на проведение дорожных работ по объектам 2020 года. Таким образом, сейчас на объектах могут выполняться работы, которые не связаны с сезонностью. Кроме того, мы рассчитываем, что за зимний период подрядные организации максимально подготовятся к проведению основных дорожных работ - закупят необходимые материалы, подготовят площадки, грамотно рассчитают объемы и график проведения работ», - почеркнул заместитель министра.Перед представителями общественности также выступили представители администраций Самары и Тольятти, которые рассказали о реализации национального проекта в городских округах.Привлечение общественности на всех этапах ремонта дорог – одна из главных задач реализации нацпроекта. В 2019 году общественные контролеры из числа граждан, проживающих в районе проведения ремонтных работ, были задействованы на всех объектах национального проекта.«При нашем общественном совете создана комиссия по дорожному строительству и транспорту, в состав которой входят жители сел района. Мы прошли обучение, чтобы лучше разбираться в вопросе ремонта дорог, фотографировали строящиеся объекты, рассказывали об этом людям через соцсети. Это прекрасная возможность наблюдать за тем, как преображаются наши села, быть участником этих событий. Мы рады, что дороги в нашем районе ремонтируются, хотелось бы, чтобы эта работа продолжилась», - отметила председатель Общественного совета при Администрации Похвистневского района Татьяна Горшкова.И в 2020 году эта совместная работа с общественностью по контролю за объектами нацпроекта продолжена. В том числе планируется привлечь представителей молодежных организаций, возраст которых не превышает 25-ти лет. «Для молодежи это большой шаг вперед, мы станем своего рода проводниками между строителями и гражданами, будем видеть и понимать, что действительно происходит. В состав молодежного парламента входят жители не только Самары и Тольятти, но и других муниципалитетов, я, например, родился в Сергиевском районе», - говорит председатель комиссии по вопросам строительства автомобильных дорог молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Никита Клячев.