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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном

20 июня 2019 12:32
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Дмитрий Азаров провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном
Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества.

Губернатор Дмитрий Азаров провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Гарри Кореном. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества по уже действующим направлениям и перспективы совместной работы в новых сферах, сообщает Департамент информационной политики.

Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой Земле» в епархиальном музее. Выставка организована при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Андрея Первозванного.

Израиль находится в списке основных торговых партнеров нашего региона. Объем внешнеторгового оборота серьезно вырос за последнее время. Если в 2015 году он составлял 6,9 миллионов долларов, то по итогам 2018 - уже порядка 20 миллионов долларов

 

 

 


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