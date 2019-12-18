Дмитрий Азаров принимает участие в расширенном заседании совета реготделения Союза машиностроителей России

186

Губернатор Самарской областипринимает участие в расширенном заседании совета реготделения Союза машиностроителей России. Руководители крупнейших предприятий отрасли вместе с Главой региона подводят итоги работы за год, ставят цели на 2020. Ключевая тема-участие в Нацпроектах.Машиностроительная отрасль-одна из самых масштабных и развитых в Самарской области: она включает более 300 предприятий, на которых трудятся более 134 тыс. человек, а это 13% населения, задействованного в экономике региона. Это один из главных драйверов роста региональной и отечественной экономики, сообщает Департамент информационной политики.Сегодня перед регионом стоит задача вывести машиностроительный комплекс на качественно новый уровень мировой конкурентоспособности. Решению этих задач способствует участие предприятий в нацпроектах и федеральных программах, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.Активно машиностроители региона включились в нацпроекты Международная Кооперация и Экспорт и Производительность Труда и Поддержка Занятости. Отметим, что регион с 2018г является пилотным участником федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости.Машиностроители области отмечают, что нацпроекты дают возможность за счёт сторон. ресурсов обучить людей инструментам бережливого произодства, повысить их квалификацию и качество продукции. Сегодня в нацпроект по поддержке занятости вошли 65 организаций, что выше плановых показателей.Вместе с тем, Глава региона отметил, что из 30 предприятий, входящих в СоюзМаш Самарской области, в программе повышения производительности труда участвуют лишь 10 (среди них - АКОМ, Продмаш, Пегас Агро), в то время как по критериям подходят ещё 16.Дмитрий Азаров поручил министру промышленности и торговли регионасовместно с реготделением СоюзМашпо каждому предприятию составить паспорт возможностей и проектов, а также провести анализ потенциальных мер поддержки, которые производства могут получить по линии региональных и госпрограмм, благодаря Нацпроектам.