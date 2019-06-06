Делегация Самарской области посещает 23-й Петербургский международный экономический форум

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Сегодня стартовал 23-й Петербургский международный экономический форум. Это наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, которая собирает на одной площадке глав государств, представителей всех уровней власти, руководителей бизнеса, общественных объединений.Форум - ключевая площадка и для привлечения инвестиций. Второй год подряд Самарская область, делегацию которой возглавляет Дмитрий Азаров, презентует ключевые проекты и разработки на собственном стенде. В ближайшие два дня регион заключит около 20 соглашений, будут проведены десятки переговоров.На стенде нашего региона пор сделан на крупные проекты, которые будут реализованы в регионе в ближайшие годы (например, мост через Волгу), но прежде всего - на инновации. Новейшие разработки по разным отраслям промышленности представили вузы и предприятия -активные участники НОЦ.Самый заметный экспонат - дрон, способный работать в автономном режиме на удаленных территориях. Он может решать задачи мониторинга:лесные пожарыпоиск людейфиксация нарушений Данные с устройства передаются в автоматическом режиме, радиус работы 10 км, сообщает Департамент информационной политики региона.