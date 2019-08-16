Александр Карпушкин возглавил попечительский совет фонда капремонта Самарской области
16 августа 2019 10:43
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13 августа после затяжного перерыва состоялось очное заседание попечительского совета фонда капитального ремонта (ФКР). Ранее возглавлявший совет губернатор Дмитрий Азаров выведен из состава, на его место избран заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом сообщил другой участник заседания — депутат самарской губдумы Александр Степанов, пишет СО ОНЛАЙН.
На заседании попечительского совета также рассматривались вопросы восстановления финансовой стабильности фонда. По различным данным, дефицит в фонде составляет от 3,5 до 4 млрд рублей и к концу года только увеличится. Основной причиной называется излишняя активность фонда во время чемпионата мира по футболу (ресурсы ФКР использовались для ремонта фасадов домов вдоль так называемых «гостевых» маршрутов) и после него, в результате чего ФКР стал тратить денег больше, чем собирать.
На данный момент рассматривается три варианта решения проблемы: пересмотреть программу капремонта, направить средства из бюджета области на погашение дефицита и повышение взносов за капремонт.
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