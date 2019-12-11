Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцы ждут премий по итогам года, но еще не все работодатели приняли решение
Самарцы ждут премий по итогам года, но еще не все работодатели приняли решение
В Сергиевском районе откроется кинотеатр «Нефтяник»
Работников Самарской области мотивирует не только зарплата
Работников Самарской области мотивирует не только зарплата
Названо место прощания с Юрием Лужковым
Названо место прощания с Юрием Лужковым
Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована
Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована
В Самаре иномарку после столкновения отбросило в столб
В Самаре иномарку после столкновения отбросило в столб
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Судебные приставы арестовывают автомобили самарцев из-за долгов за водоснабжения и водоотведение
Судебные приставы арестовывают автомобили самарцев из-за долгов за водоснабжения и водоотведение
сегодня  Среда, 11 декабря, 13:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 63.58
-0.14
EUR 70.39
-0.11
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Знаменитое имя «Нива» возвращается в семью АВТОВАЗа

11 декабря 2019 11:25
100
Знаменитое имя Нива возвращается в семью АВТОВАЗа
Подписано соглашение о выкупе АВТОВАЗом у американской компании 50% доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал сообщение о том, что АВТОВАЗ и General Motors подписали соглашение о выкупе АВТОВАЗом у американской компании 50-процентной доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ, расположенного в Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.

«Полный выкуп АвтоВАЗом совместного предприятия GM-Avtovaz – позитивное и во многом символичное для предприятия решение. Оно говорит, прежде всего, о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке, - отметил Губернатор. - Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время, и предприятие будет на 100% принадлежать АВТОВАЗу».
При этом Глава региона подчеркнул, что принятое решение не отразится на производственном процессе – оба коллектива, как АВТОВАЗа, так и СП, продолжат выполнять поставленные ранее задачи. «Исходя из соглашения, СП в течение определенного временного периода продолжит выпускать и продавать автомобили Нива под брендом Chevrolet. Позднее Нива получит шильд LADA, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя Нива возвращается в семью АВТОВАЗа»,- подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил, что схема управления СП 50 на 50 была не в полной мере эффективна, и это сказывалось на стратегическом управлении предприятием: «Таким образом, сделка даст позитивный импульс развитию АВТОВАЗа и всего автомобильного кластера Самарской области».

«В рамках соглашения в модельном ряду АВТОВАЗа появляется второй настоящий внедорожник. Он органично дополнит Лада 4x4, поддержит будущее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы совместного предприятия глубоко связаны с основной промышленной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, и это очень хорошая стартовая позиция для будущих разработок, направленных на развитие линейки популярных автомобилей НИВА», - резюмировал Глава региона.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
11 декабря 2019  11:25
Знаменитое имя Нива возвращается в семью АВТОВАЗа
Знаменитое имя «Нива» возвращается в семью АВТОВАЗа
Подписано соглашение о выкупе АВТОВАЗом у американской компании 50% доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ. Экономика региона
99
11 декабря 2019  10:22
На Винзаводе Тольяттинский начались перебои с зарплатами
На «Винзаводе «Тольяттинский» начались перебои с зарплатами
Это выявила Государственная инспекция труда в Самарской области в ходе внеплановой проверки деятельности завода.  Экономика региона
171
10 декабря 2019  13:20
Комплекс Безопасный город внедряют в Самарской области
Комплекс «Безопасный город» внедряют в Самарской области
Состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Экономика региона
582
Весь список
Финансы и Банки
10 декабря 2019  13:14
Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
Разблокировать карту Сбербанка теперь можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Клиенты, которые самостоятельно заблокировали свою карту, могут разблокировать ее в несколько кликов. Финансы и Банки
217
9 декабря 2019  19:16
Оценка соответствия 382П
 В 2012 году Центральный банк России выпустил постановление  382-П , которое отвечает за регламентацию контроля и защиты всех денежных переводов. Финансы и Банки
34
9 декабря 2019  18:43
Все три победы банк одержал в категории «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика».
Сбербанк получил премию «Время инноваций» сразу в трех номинациях
 Все три победы банк одержал в категории «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика».   Финансы и Банки
311
Весь список
Строительство
10 декабря 2019  22:39
Компания вышла на публичные слушания, где попыталась отклониться от предельных параметров, а именно уменьшить количество парковочных мест с 1 до 0,4 на квартиру.
Новую очередь жилого комплекса «Олимп» в Самаре хотят построить, сократив число парковочных мест
Компания вышла на публичные слушания, где попыталась отклониться от предельных параметров, а именно уменьшить количество парковочных мест с 1 до 0,4 на квартиру.  Строительство
226
10 декабря 2019  11:29
Названа дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре
Названа дата запуска движения по Фрунзенскому мосту в Самаре
Планируется, что его откроют до конца года. Строительство
248
9 декабря 2019  12:46
В Самаре появится еще один храм
В Самаре появится еще один храм
4,5 тысячи квадратных метров земли будет отдано религиозной организации. Строительство
299
Весь список
Материалы и технологии
9 декабря 2019  19:12
Медь для лучшего трубопровода
 Если вы в своём доме желаете организовать качественный и надёжный трубопровод, то самым лучшим решением выбора материала является именно медь. Материалы и технологии
31
6 декабря 2019  17:07
Мембранный насос: необходимость, описание, разновидности
 Сегодня на рынке можно найти большое количество новой продукции. Причем, именно благодаря развитию современных технологий, онаудовлетворяет многим... Материалы и технологии
40
28 ноября 2019  22:04
Услуги по штамповке металла в СПБ
 Вам необходимы услуги в области быстрой вырубки металла? В таком случае отличным вариантом будет  штамповка металла в Санкт-Петербурге . Материалы и технологии
99
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
465
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1090
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
2097
Весь список
Бизнес
9 декабря 2019  22:41
Все они в 2019 году столкнулись с резким падением закупочных цен на свою продукцию.
Крупнейшие свиноводческие комплексы запросили срочную бюджетную поддержку
Все они в 2019 году столкнулись с резким падением закупочных цен на свою продукцию.  Бизнес
298
3 декабря 2019  22:37
Кроме того, стороны обновили несколько положений в соответствии с последними изменениями на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.
Россия и Украина подписали соглашение о продлении транзита нефти на десять лет
Кроме того, стороны обновили несколько положений в соответствии с последними изменениями на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.  Бизнес
428
30 ноября 2019  07:45
Оптовые поставки зеленого кофе
 Многие люди любят пить кофе каждый день, и все привычно его видеть черным, но сравнительно недавно появился и другой сорт, и это зеленый кофе. Бизнес
92
Весь список


Новости компаний
11 декабря 2019  10:18
Дизельное топливо Куйбышевского НПЗ вошло в сотню лучших товаров России
Дизельное топливо Куйбышевского НПЗ вошло в сотню лучших товаров России
Эксперты подтвердили высокое качество продукции самарских нефтепереработчиков. Новости компаний
104
10 декабря 2019  11:44
АвтоВАЗ заживет без Chevrolet
АвтоВАЗ заживет без «Chevrolet»
Российский автопроизводитель в ближайшее время консолидирует 100% акций «Джи Эм- АвтоВАЗ».  Новости компаний
213
10 декабря 2019  11:06
В Самаре лжеэнергетики вводят в заблуждение клиентов ЭнергосбыТ Плюс
В Самаре лжеэнергетики вводят в заблуждение клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
Они настойчиво предлагают произвести замену приборов учёта тепловой энергии.  Новости компаний
414
6 декабря 2019  14:01
Ракета-носитель Союз-2.1а с самарскими двигателями вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Прогресс-13
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с самарскими двигателями вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-13»
Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн грузов. Новости компаний
523
Весь список
IT и Коммуникации
2 декабря 2019  18:31
ФотоШОУ PRO – удобная программа для впечатляющих слайд-шоу
 Лучшим подарком является тот, который сделан своими руками. И это известно каждому. Если вы решили воспользоваться подобным советом, при этом не знаете, что... IT и Коммуникации
77
2 декабря 2019  18:28
Услуги и цены – онлайн информация для каждого
 Современные смартфоны и гаджеты – надежные помощники для каждого. И здесь масса различного функционала. Когда необходимы те или иные услуги, приходится... IT и Коммуникации
86
27 ноября 2019  20:38
Лучшие модели смартфонов Xiaomi
 Рынок смартфонов имеет большую конкуренцию, самые передовые модели китайского бренда Xiaomi доступны  на сайте , в том числе новая флагманская модель MI NOTE 10. IT и Коммуникации
125
Весь список
Транспорт
11 декабря 2019  11:55
Стало известно, когда пустят автомобили по Ташкентской в Самаре
Стало известно, когда пустят автомобили по Ташкентской в Самаре
Это произойдет после того, как новый поворот будет введен в эксплуатацию. Транспорт
93
11 декабря 2019  11:07
В Самаре перенесут остановки на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной
В Самаре перенесут остановки на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной
Перекресток сделают более удобным. Транспорт
159
11 декабря 2019  11:02
Проезд в транспорте Самары подорожает
Проезд в транспорте Самары подорожает
Утверждено официальное решение. Транспорт
103
11 декабря 2019  10:49
Совместное мероприятие ГИБДД и Почты России Защити себя на дороге в темноте пройдет в Самаре
Мероприятие ГИБДД и Почты России «Защити себя на дороге в темноте» пройдет в Самаре
Все присутствующие будут обеспечены световозвращающими наклейками. Транспорт
97
Весь список
Предпринимательство
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
18
2 декабря 2019  19:08
Где приобрести качественные семена современных сортов?
 Для получения высоких урожаев требуются качественные семена.  Купить семена подсолнечника  можно в компании «Возрождение 98». Наши семена всегда... Предпринимательство
94
20 ноября 2019  19:12
Как открыть ИП быстро и без проблем
Как открыть ИП быстро и без проблем
 Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
371
Весь список
Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
290
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
623
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
560
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
506
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
835
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1288
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
502
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
536
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
791
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2005
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2488
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1709
Весь список

Мероприятия
"Крылья Советов" чествовали бронзовый состав – 2004
В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»
В Самаре 6 000 школьников смогут бесплатно посетить спектакль детского музыкального театра «Задумка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные