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Губернатор Самарской областипрокомментировал сообщение о том, что АВТОВАЗ и General Motors подписали соглашение о выкупе АВТОВАЗом у американской компании 50-процентной доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ, расположенного в Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.«Полный выкуп АвтоВАЗом совместного предприятия GM-Avtovaz – позитивное и во многом символичное для предприятия решение. Оно говорит, прежде всего, о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке, - отметил Губернатор. - Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время, и предприятие будет на 100% принадлежать АВТОВАЗу».При этом Глава региона подчеркнул, что принятое решение не отразится на производственном процессе – оба коллектива, как АВТОВАЗа, так и СП, продолжат выполнять поставленные ранее задачи. «Исходя из соглашения, СП в течение определенного временного периода продолжит выпускать и продавать автомобили Нива под брендом Chevrolet. Позднее Нива получит шильд LADA, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя Нива возвращается в семью АВТОВАЗа»,- подчеркнул Губернатор.Дмитрий Азаров также отметил, что схема управления СП 50 на 50 была не в полной мере эффективна, и это сказывалось на стратегическом управлении предприятием: «Таким образом, сделка даст позитивный импульс развитию АВТОВАЗа и всего автомобильного кластера Самарской области».«В рамках соглашения в модельном ряду АВТОВАЗа появляется второй настоящий внедорожник. Он органично дополнит Лада 4x4, поддержит будущее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы совместного предприятия глубоко связаны с основной промышленной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, и это очень хорошая стартовая позиция для будущих разработок, направленных на развитие линейки популярных автомобилей НИВА», - резюмировал Глава региона.