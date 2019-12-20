Возможности резидентов ОЭЗ «Тольятти» будут расширены

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На этой неделе группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, который предполагает корректировку Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Среди авторов законодательной инициативы депутат, избранный от Тольятти, Владимир Бокк.Предлагаемые поправки касаются ОЭЗ промышленно-производственного типа, к которым относится и особая экономическая зона «Тольятти». Согласно действующей редакции закона, резидент ОЭЗ ПТТ осуществляет на инвестплощадке промышленно-производственную деятельность или деятельность по логистике (оказывает услуги по обеспечению перевозок и складирования товаров). Таким образом, сегодня получается, что компания не может вести и тот, и другой вид деятельности одновременно, что накладывает на резидентов определенные ограничения, сообщает пресс-служба ОЭЗ.- Особые экономические зоны активно развиваются по всей стране, в том числе в Тольятти. При этом нередко складываются ситуации, когда ведение одновременно промышленно-производственной и логистической деятельности является оптимальным вариантом для резидента. К примеру, компания открывает завод в ОЭЗ, наращивает объемы производства на экспорт и вместе со своей продукцией также отправляет на экспорт сопутствующую продукцию других российских производителей. Очевидно, что возможность резидента ОЭЗ оказывать услуги по логистике, наряду с производственной деятельностью могла бы существенно повысить эффективность работы инвестора и оптимизировать процесс поставок, - поясняет свою позицию Владимир Бокк.Законодательная инициатива поддержана Минэкономразвития РФ и в случае ее утверждения Госдумой будет очень своевременным и необходимым шагом на пути к повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. Как известно, в ОЭЗ «Тольятти» по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые переведут существующую транспортную логистику на новый уровень. В настоящий момент ведется масштабная реконструкция автодороги Тольятти – Ягодное, стартовали работы по возведению мостового перехода через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Также к 2021 году к ОЭЗ «Тольятти» будет протянута отдельная железнодорожная ветка протяженностью 14 км, которая не только соединит станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги с особой экономической зоной, но и пройдет непосредственно по инвестиционной площадке.- Указанные проекты станут фундаментальной основой для организации и развития логистической деятельности российских и международных компаний в ОЭЗ. Поэтому принятие предложенного законопроекта позволит более эффективно решать задачи национального проекта «международная кооперация и экспорт» - убежден министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.