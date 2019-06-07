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В Тольятти появится логистический центр

7 июня 2019 11:27
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В Тольятти появится логистический центр
Его вместимость будет превышать 150 тысяч тонн металлопродукции.

Правительство Самарской области и Магнитогорский металлургический комбинат обсудили возможное строительство производственно-логистического центра на территории губернии. Его планируют расположить в особой экономической зоне.

Соглашение о реализации было подписано в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Участие в церемонии приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

Строительство логистического центра планируют начать в конце текущего года, а завершить - в первом квартале 2021 года. Проект должен вмещать в себя более 150 тысяч тонн металлопродукции.

По мнению главы региона Дмитрия Азарова, возведение логистического центра даст импульс для развития автомобильной промышленности и ряда других предприятий, а также для создания новых рабочих мест, сообщает "Губерния".

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