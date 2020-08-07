В Самарской области установили прожиточный минимум

Для трудоспособного населения этот показатель составляет 12 126 рублей.
Сегодня, 6 августа, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на территории региона на второй квартал 2020 года.
– В расчете на душу населения эта цифра составляет 10 979 рублей, для трудоспособного населения – 12 126 руб., для пенсионеров – 8 751 руб., для детей – 11 000, – говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, то есть 16 августа сообщает портал СОВА.
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