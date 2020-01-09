В Самарской области растет безработица
9 января 2020 12:10
177
По информации Самарастата, на конец ноября 2019 года в Самарской области насчитывалось 72,7 тыс. безработных. В октябре этот показатель был заметно ниже — 69,2 тыс. человек. В 2018 году без работы было всего 63,8 тыс. человек. В итоге уровень занятости в регионе упал до 59,5%, что является критически низким показателем за последние три года, пишет СО ОНЛАЙН.
В силу каких обстоятельств достигнута такая динамика, специалисты статистического ведомства не поясняют. Между тем, 2019 год прошёл под знаком массовых сокращений на крупнейших предприятиях региона: «Кузнецове», «РКЦ «Прогресс», «Электрощит-ТМ Самара», «АвтоВАЗе».
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 января 2020 14:39
С наступлением нового года в СО начал работу созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова региональный фонд развития промышленности. Экономика региона
47
9 января 2020 13:00
Подорожают вода, отопление, капремонт. Экономика региона
106
9 января 2020 12:10
2019 год прошёл под знаком массовых сокращений на крупнейших предприятиях региона. Экономика региона
173
Финансы и Банки
7 января 2020 21:51Как использовать арбитраж на Форексе для достижения целей
Торговля на Форексе имеет большую популярность. Это объясняется множеством преимуществ, к которым относятся: Финансы и Банки
44
4 января 2020 08:19Обмен валюты с бронированием
Порой недостаточно одного источника дохода, чтобы жить в свое удовольствие, поэтому не стоит пренебрегать дополнительными источниками дохода. Финансы и Банки
60
1 января 2020 20:04
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Финансы и Банки
548
Строительство
9 января 2020 10:50
Его должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. Строительство
139
8 января 2020 23:09
Предложение отклонили как несоответствующее генплану. Строительство
286
4 января 2020 20:16
Администрация Промышленного района подтвердила отсутствие разрешения на данное строительство. Строительство
684
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
69
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
68
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
78
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
65
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
634
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1270
Бизнес
26 декабря 2019 19:19
Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%. Бизнес
414
26 декабря 2019 18:26
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м. Бизнес
693
26 декабря 2019 17:45
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес» Бизнес
596
Новости компаний
9 января 2020 13:41
Наиболее частой причиной выезда аварийных бригад на инциденты стали пожары, как правило, в частном секторе. Новости компаний
93
8 января 2020 13:34Группе компаний «Сигма» помешали переоформить дачные участки под склады на окраине Самары
Компания хотела изменить зоны у четырех площадок. Новости компаний
375
7 января 2020 16:03
Автомобиль сделан с целью продемонстрировать единство человека, машин и природы. Новости компаний
529
3 января 2020 20:13
"Транснефть" не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года. Новости компаний
485
IT и Коммуникации
25 декабря 2019 16:41
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
74
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
81
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
88
Транспорт
9 января 2020 12:49
На эти работы не оказалось средств. Транспорт
92
9 января 2020 10:20
По выходным его маршрут продлится до 15 микрорайона. Транспорт
132
8 января 2020 12:55
Официальный ввод в эксплуатацию готовых участков Фрунзенского мостового перехода запланирован в марте 2020 г. Транспорт
591
8 января 2020 12:44
Теперь проезд обойдется жителям почти в 70 рублей. Транспорт
351
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
138
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
81
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
95
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1073
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
383
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1103
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
997
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
570
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1515
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
639
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1064
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1119
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1381
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2442
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2978
Мероприятия