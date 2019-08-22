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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре студенты отдают больше половины зарплаты на аренду жилья

22 августа 2019 11:11
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В Самаре студенты отдают больше половины зарплаты на аренду жилья
Общая стоимость аренды однокомнатной квартиры за 5 лет может превысить цену обучения на платном отделении вуза.

Чтобы получить высшее образование, студентам, приехавшим в Самару, придётся отдавать за жильё больше половины зарплаты, выяснили специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Работы». Общая стоимость аренды однокомнатной квартиры за 5 лет может превысить цену обучения на платном отделении вуза.

Эксперты Авито сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в регионах России, Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагаются студентам. В среднем по стране это 30,3 тыс. рублей в месяц. Больше всего получают учащиеся в Москве (45 400 руб./мес.), Владивостоке (43 200 руб./мес.) и Санкт-Петербурге (37 900 руб./мес.). Меньше всего работодатели готовы платить студентам во Владикавказе (21 300 руб./мес.), Смоленске (21 700 руб./мес.) и Волгограде (22 300 руб./мес.).

Самая дорогая недвижимость в столице: в среднем аренда однокомнатной квартиры обойдётся в 35 276 рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург (22 612 руб./мес.), на третьем — Екатеринбург (17 257 руб./мес.). Самые доступные города: Ставрополь (аренда «однушки» стоит в среднем 10 043 руб./мес.), Смоленск (10 560 руб./мес.) и Оренбург (10 649 руб./мес.).

В Самаре в среднем аренда однокомнатной квартиры обойдется студентам в 14 054 рубля – это 54% ежемесячного дохода (в случае, если у студента нет других заработков).

Москва стала самым невыгодным городом для учащихся: студентам придётся отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры. В Санкт-Петербурге на аренду может уйти 60% дохода. Затратно оказалось учиться и в Махачкале (аренда «однушки» стоит 58% средней зарплаты). Проще всего жить отдельно от родителей во Владивостоке (там квартиру можно снять менее чем за треть зарплаты, 31%), Воронеже и Ставрополе (аренда в среднем составляет 40% от зарплаты).
Самые доступные города по аренде однокомнатных квартир для работающих


Фото: pixabay.com

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