В Самаре средняя зарплата выросла на 6% за год
7 октября 2019 11:33
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Эксперты Авито Работа, самой популярной площадки для поиска работы и персонала, проанализировали рынок труда Самары по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 35 100 рублей, продемонстрировав годовой рост на 6%. Наиболее активно соискатели искали работу в сфере транспорта и логистики, но самые высокие зарплаты среди топ-5 популярных групп профессий предлагают в строительстве.
Эксперты Авито Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Самаре самой высокооплачиваемой сферой среди топ-5 популярных оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 45 500 рублей. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 39 200 рублей. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, с/х» со средней зарплатой 32 700 рублей в месяц.
В III квартале 2019 года среди 23 крупнейших российских городов Москва и Санкт-Петербург лидируют по уровню зарплат. Жители столицы в среднем получают 58 700 рублей, а петербуржцы – в среднем 48 500 рублей. При этом Москва также лидирует по уровню годовой динамики – за год зарплаты в городе выросли на 15%.
За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39 900 рублей, в Новосибирске – 38 600 рублей, в Краснодаре – 38 200 рублей. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 000 рублей. Таким образом, средняя зарплата в этих городах почти вдвое меньше московской.
Фото pixabay.com
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