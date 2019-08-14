В Самаре две трети соискателей – мужчины
14 августа 2019 11:22
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Эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Самаре в первой половине 2019 года и выяснили, что четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер – «мужские». Уровень ожидаемых зарплат кардинально различается, мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям (36%), так и в ведущих сферах деятельности. Исследование показало, что доля резюме мужчин превышает долю резюме женщин и продолжает увеличиваться.
Среди пяти самых востребованных работодателями профессий по-настоящему «женской» сферой можно назвать продажи, где резюме соискательниц составляют 67,5%. В остальные четырех отраслях себя видят мужчины: автомобильный бизнес (97,8%), строительство (92,4%), перевозки (93,8%), а также производство, сырье и сельское хозяйство (82,5%).
Исследование резюме по всей России и в 23 крупнейших городах выявило две закономерности рынка труда.
Первая – большинство соискателей – мужчины, что подтверждается повсеместным превышением числа их резюме над количеством резюме женщин. В масштабах всей страны мужские резюме составляют 59,5%. Максимальный разрыв наблюдается в Омске (69,1% резюме опубликованы мужчинами), а минимальный – в Краснодаре (56,8%).
Вторая – разница между числом резюме мужчин и женщин становится еще заметней. За год доля резюме представительниц прекрасного пола снизилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) в масштабах всей страны и в диапазоне от 0,4 п.п. в Барнауле до 6,2 п.п. в Челябинске. Единственным исключением среди 23 крупнейших городов оказался Воронеж, где доля женских резюме, наоборот, увеличилась на 1,7 п.п.
В Самаре доля мужских резюме составила 64,6%, доля женских за год сократилась на 3,2 п.п.
Превышение ожидаемых зарплат в мужских резюме над желаемым уровнем дохода в женских резюме – закономерность рынка труда. Она отмечена как в целом по России (41%), так и во всех 23 крупнейших городах: от 22% в Москве до 50% в Тюмени.
В самых востребованных сферах в Самаре она составляет от 9% в строительстве до 35% в автомобильном бизнесе. В целом по всем профессиям – 36%.
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