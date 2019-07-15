В Самаре дорожает вторичное жилье
15 июля 2019 12:58
88
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в июне 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 6 683 уникальных предложений, опубликованных в июне 2019 года в открытых источниках.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в июне 2019 года составила 60 309 рубля. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей, 2-ком. – 59 360 рубль, 3-ком. –60 041 рубль.
Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
В июне 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к маю 2019 года выросла на 445 руб. или 0,74%.
По отношению к июню прошлого года общий рост этого показателя составил 1 811 рублей или 3,10%.
По отношению к началу 2019 года (январь 2019 года) динамика средней удельной цены предложения носит положительный характер и составляет 182 рубля (0,30%).
Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды (на временном промежутке июнь 2018 – июнь 2019 г.г.), необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара, однако данный рост едва компенсирует инфляцию.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 июля 2019 13:14
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
71
15 июля 2019 12:58
При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей. Экономика региона
86
15 июля 2019 11:29
В технопарк "Жигулевская Долина" приехали представители более 50 регионов страны. Экономика региона
166
Финансы и Банки
12 июля 2019 19:01
Госдума рассмотрит поправки в закон «О национальной платежной системе». Если их примут, судьба Visa и MasterCard в России будет под вопросом. Финансы и Банки
542
12 июля 2019 13:10
Услугой уже воспользовались более 3000 корпоративных клиентов Сбербанка, а также десятки тысяч их клиентов. Финансы и Банки
361
11 июля 2019 14:05
Оплачивать проезд в общественном транспорте в Тольятти теперь можно с помощью бесконтактных карт и смартфонов. Финансы и Банки
458
Строительство
15 июля 2019 09:42
Мост будет длиной в 3,7 км. Строительство
164
12 июля 2019 14:26
Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью. Строительство
418
11 июля 2019 13:39
Больше всего квартир традиционно предлагают в Самаре. Строительство
350
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
108
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
129
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
738
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
473
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1609
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3060
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
347
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
397
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
800
Новости компаний
13 июля 2019 17:45
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Новости компаний
496
11 июля 2019 22:09
Это первая машина, которую Яндекс создал в сотрудничестве с автопроизводителем. Новости компаний
323
11 июля 2019 16:16
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей. Новости компаний
384
10 июля 2019 22:12
Старт РКН «Союз-2.1в» состоялся сегодня, 10 июля, в 20:16 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Новости компаний
377
IT и Коммуникации
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
72
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
296
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
367
Транспорт
12 июля 2019 17:24
В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки. Транспорт
537
12 июля 2019 14:04
Сегодня в Самаре состоялось заседание коллегии федерального дорожного агенства Росавтодор. Транспорт
393
12 июля 2019 13:57
Троллейбусы должны быть одной марки и модели и произведены не ранее 2019 года. Транспорт
354
12 июля 2019 11:45
По улице Дальней можно будет ездить только по пропускам. Транспорт
282
Предпринимательство
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
163
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
193
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
224
Видео
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
90
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
377
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
294
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
619
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3774
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1100
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
695
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
576
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
792
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
809
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
532
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
850
Мероприятия