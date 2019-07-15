В Самаре дорожает вторичное жилье

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в июне 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 6 683 уникальных предложений, опубликованных в июне 2019 года в открытых источниках.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в июне 2019 года составила 60 309 рубля. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей, 2-ком. – 59 360 рубль, 3-ком. –60 041 рубль.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В июне 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к маю 2019 года выросла на 445 руб. или 0,74%.По отношению к июню прошлого года общий рост этого показателя составил 1 811 рублей или 3,10%.По отношению к началу 2019 года (январь 2019 года) динамика средней удельной цены предложения носит положительный характер и составляет 182 рубля (0,30%).Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды (на временном промежутке июнь 2018 – июнь 2019 г.г.), необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара, однако данный рост едва компенсирует инфляцию.Фото: pixabay.com