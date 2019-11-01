В ОЭЗ «Тольятти» наградили стипендиатов конкурса им. А.И. Ясинского

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29 октября в ОЭЗ «Тольятти» состоялась церемония награждения победителей I Стипендиального конкурса им. Александра Ибрагимовича Ясинского. Он был учрежден в текущем году по инициативе руководства особой экономической зоны и лично генерального директора Сергея Андреева. ОЭЗ «Тольятти» выступает также благотворителем конкурса.Стипендиальный конкурс проводился городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти». От претендентов на звание победителей и ежемесячную стипендию в размере 3 тыс. руб. было подано 14 заявок. В результате анализа представленных работ члены экспертного совета отобрали семь, авторы которых стали стипендиатами конкурса. Почетных наград удостоились трое студентов Тольяттинской академии управления и четверо представителей Тольяттинского государственного университета. Вместе с родителями они были приглашены в ОЭЗ «Тольятти» для торжественного поздравления.Перед началом церемонии награждения Сергей Андреев провел экскурсию по территории ОЭЗ, рассказал студентам о возможностях инвестиционной площадки и действующих здесь предприятиях. После неформального общения за чашкой чая гости были приглашены в конференц-зал.- Эта стипендия особенная – она носит имя Почетного гражданина Тольятти и Самарской области Александра Ибрагимовича Ясинского, а это своеобразный знак качества. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение знало об этом уникальном человеке, который сыграл огромную роль в жизни нашего города. Я надеюсь, что сегодняшняя победа в конкурсе будет для вас дополнительной мотивацией, стимулом двигаться дальше и в будущем вы станете высококлассными и признанными специалистами в выбранной профессии, - обратился к студентам Сергей Андреев.Вниманию приглашенных была представлена небольшая презентация об Александре Ибрагимовиче Ясинском, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Будучи признанным промышленником и финансистом, уважаемым политическим и общественным деятелем, он сыграл колоссальную роль в истории Тольятти и «АВТОВАЗа».После этого организаторы перешли к награждению победителей. Сергей Андреев вручил дипломы стипендиатов конкурса им. А.И. Ясинского Полине Вирясовой, Павлу Кузнецову, Никите Кириллову, Дмитрию Митрофанову, Владиславу Постнову, Дмитрию Уткину и Антону Селиверстову.- Всегда важно осознавать, что твои старания замечают и тебя поддерживают. Поэтому мне очень приятно получить такую стипендию. Для меня это толчок, чтобы двигаться дальше, участвовать в различных проектах, которые окажутся полезны городу, - поделилась студентка Полина Верясова. На сегодняшний день студентка уже приняла участие в разработке стратегии индустриального парка АВТОВАЗа и документации на получение субсидии для появления в Тольятти центра подготовки WorldSkills.Встреча завершилась дружеским общением студентов, руководства ОЭЗ, организаторов конкурса и приглашенных экспертов, сообщает пресс-служба ОЭЗ.