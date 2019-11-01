В ОЭЗ «Тольятти» наградили стипендиатов конкурса им. А.И. Ясинского
1 ноября 2019 10:34
118
29 октября в ОЭЗ «Тольятти» состоялась церемония награждения победителей I Стипендиального конкурса им. Александра Ибрагимовича Ясинского. Он был учрежден в текущем году по инициативе руководства особой экономической зоны и лично генерального директора Сергея Андреева. ОЭЗ «Тольятти» выступает также благотворителем конкурса.
Стипендиальный конкурс проводился городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти». От претендентов на звание победителей и ежемесячную стипендию в размере 3 тыс. руб. было подано 14 заявок. В результате анализа представленных работ члены экспертного совета отобрали семь, авторы которых стали стипендиатами конкурса. Почетных наград удостоились трое студентов Тольяттинской академии управления и четверо представителей Тольяттинского государственного университета. Вместе с родителями они были приглашены в ОЭЗ «Тольятти» для торжественного поздравления.
Перед началом церемонии награждения Сергей Андреев провел экскурсию по территории ОЭЗ, рассказал студентам о возможностях инвестиционной площадки и действующих здесь предприятиях. После неформального общения за чашкой чая гости были приглашены в конференц-зал.
- Эта стипендия особенная – она носит имя Почетного гражданина Тольятти и Самарской области Александра Ибрагимовича Ясинского, а это своеобразный знак качества. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение знало об этом уникальном человеке, который сыграл огромную роль в жизни нашего города. Я надеюсь, что сегодняшняя победа в конкурсе будет для вас дополнительной мотивацией, стимулом двигаться дальше и в будущем вы станете высококлассными и признанными специалистами в выбранной профессии, - обратился к студентам Сергей Андреев.
Вниманию приглашенных была представлена небольшая презентация об Александре Ибрагимовиче Ясинском, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Будучи признанным промышленником и финансистом, уважаемым политическим и общественным деятелем, он сыграл колоссальную роль в истории Тольятти и «АВТОВАЗа».
После этого организаторы перешли к награждению победителей. Сергей Андреев вручил дипломы стипендиатов конкурса им. А.И. Ясинского Полине Вирясовой, Павлу Кузнецову, Никите Кириллову, Дмитрию Митрофанову, Владиславу Постнову, Дмитрию Уткину и Антону Селиверстову.
- Всегда важно осознавать, что твои старания замечают и тебя поддерживают. Поэтому мне очень приятно получить такую стипендию. Для меня это толчок, чтобы двигаться дальше, участвовать в различных проектах, которые окажутся полезны городу, - поделилась студентка Полина Верясова. На сегодняшний день студентка уже приняла участие в разработке стратегии индустриального парка АВТОВАЗа и документации на получение субсидии для появления в Тольятти центра подготовки WorldSkills.
Встреча завершилась дружеским общением студентов, руководства ОЭЗ, организаторов конкурса и приглашенных экспертов, сообщает пресс-служба ОЭЗ.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 ноября 2019 12:58
Она установлена на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта... Экономика региона
52
1 ноября 2019 12:35
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл рабочую встречу с генеральным директором АО... Экономика региона
61
1 ноября 2019 11:43
Для анализа эксперты использовали показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Экономика региона
83
Финансы и Банки
31 октября 2019 14:31
Сбербанк предлагает активности в разных форматах для аудитории всех возрастов. Финансы и Банки
518
30 октября 2019 14:00
Переход состоялся в рамках федерального проекта «Ипотека». Финансы и Банки
335
29 октября 2019 19:33
В III кв. 2019 года россияне оплатили 48,7% товаров и услуг по безналу. Финансы и Банки
312
Строительство
1 ноября 2019 09:56
Судьба территории решится на публичных слушаниях. Строительство
136
1 ноября 2019 09:47
В процессе уже есть: обвинения в коррупции, суды и даже обращение к председателю арбитража. Строительство
121
30 октября 2019 09:52
Участок площадью 14,9 га вывели на публичные слушания, чтобы застроить многоэтажным жильем. Строительство
576
Материалы и технологии
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
57
20 октября 2019 10:47
В современном мире металлопрокат – компонент любого сооружения. Его используют в различных отраслях промышленности, а также машиностроения. Материалы и технологии
85
14 октября 2019 10:36
Стабилизаторы напряжения призваны защищать бытовые приборы, подключенные к сети электропитания в доме или на промышленном объекте. Материалы и технологии
110
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
227
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
849
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1886
Бизнес
29 октября 2019 16:49
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
296
25 октября 2019 22:29
В областной арбитраж поступило два иска от «Уникстройсервиса» к компании «Дом-75», традиционно выступающей застройщиком в проектах «Берега». Бизнес
862
25 октября 2019 15:32
В обмен норвежцы предлагают открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию и дать скидку на оплату полетов. Бизнес
766
Новости компаний
1 ноября 2019 13:21
Установлен особый контроль за работой электросетевых объектов. Новости компаний
6
31 октября 2019 22:24
Владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Новости компаний
253
31 октября 2019 17:05
Через церемонию посвящения в нефтяники прошли 19 человек, пополнивших коллектив завода после окончания вузов. Новости компаний
248
31 октября 2019 13:01
По словам работников предприятия, на заводе продолжаются многочисленные нарушения в области промбезопасности. Новости компаний
242
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
61
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
77
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
72
Транспорт
1 ноября 2019 12:25
Также на данном участке запретят остановку транспортных средств. Транспорт
108
1 ноября 2019 12:22
В Минфине РФ считают, что повышение данного штрафа актуально и его стоит обсуждать. Транспорт
75
1 ноября 2019 11:05
Это связано с Парадом Памяти. Транспорт
94
1 ноября 2019 10:59
Подрядчик и в дневную, и в ночную смены следит за санитарным состоянием улицы. Транспорт
102
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
153
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
295
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
580
Видео
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
178
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
285
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
432
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
491
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
574
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1226
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1235
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1916
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1303
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1598
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1778
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1250
Мероприятия