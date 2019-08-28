Средняя стоимость аренды комнаты в Самаре составляет почти 5 500 рублей
28 августа 2019 12:18
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Средневзвешенная цена на аренду квартир в таком формате снизилась на 35,4%, свидетельствуют данные аналитиков «Авито Недвижимости». Самым популярным и доступным вариантом совместной аренды жилья является комната в квартире, её средняя цена в городе снизилась на 9,5% за прошлый год и на данный момент составляет около 5 500 рублей.
В Самаре абсолютное большинство хозяев предлагают арендаторам, которые хотят совместно снимать жилье, комнаты. Дома, квартиры и другая недвижимость занимают 24% этого сегмента рынка.
Средняя стоимость аренды комнаты в Самаре составляет почти 5 500 рублей, тогда как часть квартиры обойдется в 9 100 рублей, а часть дома, дачи или коттеджа – в 5 400 рублей. За год средняя цена всех трех форматов совместной аренды в городе снизилась.
В целом по России стоимость большинства разновидностей совместной аренды снизилась, но аренда отдельной однокомнатной квартиры за год существенно выросла и сейчас в среднем по стране стоит больше 35 000 рублей в месяц. Таким образом, снимать квартиру вскладчину почти вдвое дешевле, а снимать комнату в квартире, где также есть другие жильцы – почти в 5 раз.
Фото: pixabay.com
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