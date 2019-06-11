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Состояние сельхозкультур в южных регионах Поволжья и Сибири продолжает вызывать обеспокоенность

11 июня 2019 12:28
88
Состояние сельхозкультур в южных регионах Поволжья и Сибири продолжает вызывать обеспокоенность
Об этом свидетельствуют данные системы космического мониторинга.

По состоянию на 7 июня в южных областях Поволжья, Уральского региона и Сибири сформировалась выраженная зона, в которой развитие сельхозкультур происходит с серьезной задержкой. Об этом свидетельствуют данные системы космического мониторинга Национального союза агростраховщиков, которые союз представил 10 июня на III Всероссийской конференции «Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России».

«Система космического мониторинга, применяемая в НСА, позволяет оценить состояние зеленой массы растений, наблюдаемой с помощью спутников, по так называемому индексу вегетации. По данным на 7 июня выраженное снижение этого индекса до негативного уровня 0,3 – 0,4 наблюдалось практически на всех территориях, прилегающих к границе с Казахстаном, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – В зоне действия неблагоприятных природных факторов, которые замедлили рост растений, находятся восток и центр Волгоградской области, восток Саратовской, центр и восток Оренбургской области, юг Омской и Новосибирской областей, а также более половины территории Алтайского края. Кроме того, определенные опасения вызывает состояние посевов на юге Самарской области. Это подтверждают и сравнительные данные: отставание в развитии сельхозкультур, которое оценивалось по индексу вегетации, в период с 24 мая по 7 июня на этих территориях составляло от 5 до 20% от средних многолетних значений. При этом наибольшую тревогу на сегодня внушает ситуация в Оренбургской области и Алтайском крае, в каждой из которых более 10 районов оказались в «красной зоне» с задержкой в развитии растений на 10-20% от десятилетней нормы».

По оценке специалистов НСА, если осадки, прогнозируемые в ближайшие две недели в регионах Сибири, могут стабилизировать ситуацию с развитием сельхозкультур, то в регионах среднего Поволжья и Южного Урала осадков в этот период не ожидается. Температурный фон при этом остается достаточно высоким, сообщает пресс-служба НСА.

Такое начало сельскохозяйственного сезона позволяет предположить возможность реализации в текущем году различных сценариев, в том числе и негативных. «Специалисты НСА обратили внимание, что сравнительный анализ текущей ситуации с сельхозкультурами и аналогичных данных по состоянию на 7 июня 2010 года дает очень сходную картину, – отметил президент НСА. – Зона действия неблагоприятных факторов, прежде всего дефицита влаги, до конца сезона еще может расшириться».

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