Самарская область вошла в ТОП-10 по научно-техническому развитию

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Эксперты универсального рейтингового агентства «РИА Рейтинг» распределили регионы по индексу научно-технического развития. Самарская область вошла по этому показателю в первую десятку.По данным аналитиков, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62 процента общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2018 года.Для анализа эксперты использовали показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. При составлении рейтинга имело значение наличие достаточной материальной базы, которая является фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.«Развитие научно-технологического потенциала региона - процесс достаточно длительный и трудоемкий, требующий финансовых вложений и создания соответствующей инфраструктуры, - комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В Самарской области уже создана необходимая инфраструктура. И более того, наши площадки признаны независимыми экспертами одними из лучших в стране».В сентябре Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года. Расположенная на территории Самарской области «Жигулевская долина» вошла в тройку лидеров списка, в котором представлены 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. Расположенный на территории Самарского региона технопарк «Жигулевская долина» по сравнению с прошлым годом поднялся на четыре позиции. Тольяттинская инновационная площадка была признана лучшей по показателю «Наличие благоприятных условий для резидентов», а также заняла третье место по суб-индексу S4 ("Инвестиционная привлекательность технопарка") и показателю "Обеспеченность резидентов технопарка услугами".Это говорит о том, что технопарк уходит от дотационной модели управления, становясь все более эффективным и привлекательным для частных инвесторов. Тем более, что в Тольятти, где находится технопарк, расположена особая экономическая зона, которая вошла в десятку лучших инвестплощадок страны, заняв в этом году в списке восьмое место. По рейтинговой шкале ОЭЗ «Тольятти» был присвоен наивысший статус АА - парки, максимально привлекательные для инвесторов.Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах – от стартапа до реального бизнес-проекта. Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы. В октябре в трех самарских университетах открылись «Точки кипения». Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединят представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в «Точке кипения».Запуск «Точек кипения» в Самаре и Тольятти будет способствовать эффективной реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.Центры в вузах должны стать площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. В свою очередь, студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы. А университеты, в том числе с помощью «Точек кипения», могут стать центрами городской и региональной агломерации, задавая новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций и технологий, сообщает пресс-служба облправительства.