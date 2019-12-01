Самарская область получит дополнительно 1,5 млрд рублей из федерального бюджета
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"В конце рабочего дня в Москве хочу поделиться с вами хорошей новостью. Самарская область получит дополнительно 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. По софинансированию мы первые в ПФО и четвертые в стране. При распределении средств учитывались эффективность работы руководства региона и показатели реализации нацпроектов, инициированных Президентом РФ В.В. Путиным", - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 3 декабря в своем инстаграме.
"Высокую оценку достигнутых за год результатов область получила благодаря слаженным командным действиям правительства региона и участию каждого из вас. В работе всегда опираюсь на мнения людей, поэтому предлагаю вместе решить, куда пойдут полученные средства. Это могут быть больницы, школы, места отдыха. Пишите свои предложения", - отметил Дмитрий Азаров.
Фото: pixabay.com
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