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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самара попросит на историческое поселение 4 млрд рублей ежегодно

17 сентября 2019 13:45
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Самара попросит на историческое поселение 4 млрд рублей ежегодно
Один только коллектор оценили в 16 млрд.

Реализация первого этапа проекта реновации исторической части города потребует среднего ежегодного финансирования в размере 4 млрд рублей. Об этом заявили на прошедшем сегодня заседании комитета по строительству Самарской губернской думы, где рассматривался и проект включения Самары в список исторических поселений.

В ходе обсуждения рассказали и о том, на что пойдут деньги. Их планируют направить на строительство подземного коллектора для инженерных сетей под улицей Красноармейской, длиной порядка 3,7 км и диаметром 5 метров. А также — обустройство улиц после проведения работ по прокладке. Как заметили депутаты, обновление инженерных сетей в исторической части города — один из важнейших шагов для реновации этих районов, так как большая часть местных подземных коммуникаций была построена в промежутке между 1916 и 1964 годом. Общую стоимость проекта коллектора предварительно оценили в 16 млрд рублей, а закончить его строительство хотят к 2024 году.

Для финансирования проекта авторы хотят привлечь средства из Нового банка развития БРИКС. В настоящее время готовится заявка на получение средств в размере 250 млн долларов, которую направят в банк весной следующего года. Также планируется провести перераспределение средств областного бюджета.

Вопрос о выборе между региональным и федеральным статусом исторического поселения всё ещё остается открытым. Перед принятием окончательного решения депутаты хотят провести ряд дополнительных общественных обсуждений проекта, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com

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