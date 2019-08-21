СОФЖИ прокомментировало ситуацию вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области

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В редакцию НИА "Самара" поступило письмо от СОФЖИ", приводим его текст."19 августа 2019 года в «Самарском обозрении» вышел материал «В СОФЖИ пробили брешь», посвященный ситуации вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области по вопросу возвращения в бюджет 819,3 млн рублей субсидий.По сути актуального вопроса можем пояснить, что на 21.08.2019 года решение Арбитражного суда по данному делу в законную силу не вступило. СОФЖИ намерен подать апелляцию на решение суда.Вместе с тем, в статье, наряду с информацией о судебном процессе, размещена информация о финансовом состоянии Фонда, которая на данный момент не соответствует действительности. В частности, со ссылкой на некие источники СО, приводится информация о том, что Фонд имеет большую задолженность перед банками, и, как следствие, высок риск того, что земельные участки Фонда могут быть у него отобраны.Считаем необходимым дать разъяснения.В период с 2018-2019 года по поручению губернатора Самарской области СОФЖИ совместно с Правительством Самарской области и министерством строительства провел серьезную работу по оздоровлению финансового состояния Фонда. На 01 августа 2019 года все обязательства Фонда, как перед банками-партнерами (Сбербанк, Запсибкомбанк, Газбанк), так и перед другими кредиторами, закрыты.Сегодня СОФЖИ готов к полноценному функционированию в качестве регионального оператора жилищной политики Самарской области (в рамках Постановления Правительства СО № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года и Стратегии деятельности и развития Фонда).На 01.07.2019 года на балансе Фонда находится 113 земельных участков.Данные земельные участки Фонд рассматривает как инструмент для решения задач, поставленных региональными и федеральными программами, в частности: решение проблемы «обманутых дольщиков»; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; комплексное решение задач, поставленных в Постановлении Правительства Самарской области 684 «Об утверждении гос. программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года».Сейчас Фонд активно занимается поиском партнеров-инвесторов для реализации совместных проектов"Фото: pixabay.com