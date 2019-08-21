Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 21 августа, 16:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 66.78
0.17
EUR 73.98
0.03
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

СОФЖИ прокомментировало ситуацию вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области

21 августа 2019 13:52
119
СОФЖИ прокомментировало ситуацию вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области
Речь идет о возвращения в бюджет 819,3 млн рублей субсидий.

В редакцию НИА "Самара" поступило письмо от СОФЖИ", приводим его текст.

"19 августа 2019 года в «Самарском обозрении» вышел материал «В СОФЖИ пробили брешь», посвященный ситуации вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области по вопросу возвращения в бюджет 819,3 млн рублей субсидий.
По сути актуального вопроса можем пояснить, что на 21.08.2019 года решение Арбитражного суда по данному делу в законную силу не вступило. СОФЖИ намерен подать апелляцию на решение суда.
Вместе с тем, в статье, наряду с информацией о судебном процессе, размещена информация о финансовом состоянии Фонда, которая на данный момент не соответствует действительности. В частности, со ссылкой на некие источники СО, приводится информация о том, что Фонд имеет большую задолженность перед банками, и, как следствие, высок риск того, что земельные участки Фонда могут быть у него отобраны.
Считаем необходимым дать разъяснения.
В период с 2018-2019 года по поручению губернатора Самарской области СОФЖИ совместно с Правительством Самарской области и министерством строительства провел серьезную работу по оздоровлению финансового состояния Фонда. На 01 августа 2019 года все обязательства Фонда, как перед банками-партнерами (Сбербанк, Запсибкомбанк, Газбанк), так и перед другими кредиторами, закрыты.
Сегодня СОФЖИ готов к полноценному функционированию в качестве регионального оператора жилищной политики Самарской области (в рамках Постановления Правительства СО № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года и Стратегии деятельности и развития Фонда).
На 01.07.2019 года на балансе Фонда находится 113 земельных участков.
Данные земельные участки Фонд рассматривает как инструмент для решения задач, поставленных региональными и федеральными программами, в частности: решение проблемы «обманутых дольщиков»; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; комплексное решение задач, поставленных в Постановлении Правительства Самарской области 684 «Об утверждении гос. программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года».
Сейчас Фонд активно занимается поиском партнеров-инвесторов для реализации совместных проектов"



Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
21 августа 2019  13:52
СОФЖИ прокомментировало ситуацию вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области
СОФЖИ прокомментировало ситуацию вокруг судебного разбирательства между СОФЖИ и министерством строительства Самарской области
Речь идет о возвращения в бюджет 819,3 млн рублей субсидий.  Экономика региона
119
21 августа 2019  12:12
Дмитрий Азаров посетил самарский металлургический завод
Дмитрий Азаров посетил самарский металлургический завод
С 2016 года на базе СМЗ работает АлТи Фордж. Экономика региона
182
21 августа 2019  11:49
В Самаре на аукцион выставят бывшее здание детской тюрьмы
В Самаре на аукцион выставят бывшее здание детской тюрьмы
Таким образом мэрия хочет пополнить бюджет. Экономика региона
150
Весь список
Финансы и Банки
20 августа 2019  17:30
До 15 сентября Сбербанк дарит подарки новым клиентам по детским накопительным страховым программам.
Страховщик Сбербанка подготовил спецпредложения ко Дню знаний
До 15 сентября Сбербанк дарит подарки новым клиентам по детским накопительным страховым программам.  Финансы и Банки
291
20 августа 2019  10:55
Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей
Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей
Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. Финансы и Банки
212
19 августа 2019  18:51
Теперь приобрести готовое и строящееся жилье можно по программе «Военная ипотека» от 9,2% годовых.
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Теперь приобрести готовое и строящееся жилье можно по программе «Военная ипотека» от 9,2% годовых.  Финансы и Банки
307
Весь список
Строительство
20 августа 2019  10:00
Росавтодор разъяснил порядок финансирования строительства автомобильного обхода Тольятти
Росавтодор разъяснил порядок финансирования строительства автомобильного обхода Тольятти
Строительство обхода с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году. Строительство
220
16 августа 2019  10:12
В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка
В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка
Он будет возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительство
247
14 августа 2019  10:51
Жилой комплекс на ул. Панова в Самаре планируют начать строить в сентябре
Жилой комплекс на ул. Панова в Самаре планируют начать строить в сентябре
Сейчас происходит регистрация договоров. Строительство
396
Весь список
Материалы и технологии
16 августа 2019  16:54
Дизельные компрессоры – особенности
Дизельные компрессоры – особенности
 При проведении аварийных работ, когда каждая минута дорога и для запуска обычного компрессора нет времени, надежными помощниками станут дизельные... Материалы и технологии
64
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
179
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
203
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
592
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1680
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3156
Весь список
Бизнес
14 августа 2019  17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные условия.
Эксперты рассказали об урожае меда в 2019 году
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
408
14 августа 2019  14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР.
Китайская ассоциация растительных масел посетила предприятия Самарской области
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР.  Бизнес
394
8 августа 2019  14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей".
В Москве появился первый участок 5G-сети
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей".  Бизнес
541
Весь список


Новости компаний
19 августа 2019  10:46
Газпром газораспределение Самара завершает подготовку сетей к отопительному сезону 2019-2020
«Газпром газораспределение Самара» завершает подготовку сетей к отопительному сезону 2019-2020
Все регламентные работы идут по графику. Новости компаний
258
16 августа 2019  19:51
Ростелеком заявил, что причиной сбоев послужила авария, которая затронула несколько регионов.
Ростелеком перестал работать по всей России
Ростелеком заявил, что причиной сбоев послужила авария, которая затронула несколько регионов.  Новости компаний
6446
14 августа 2019  09:34
В самарском ПАО Кузнецов стартовала программа обучения для мастеров
В самарском ПАО «Кузнецов» стартовала программа обучения для мастеров
   Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации делает ставку на среднее управленческое звено в производстве.  Новости компаний
231
12 августа 2019  19:45
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений.
Более 840 социально значимых объекта Самарской области будет обеспечено высокоскоростными волоконно-оптическими линиями связи
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений.  Новости компаний
343
Весь список
IT и Коммуникации
21 августа 2019  15:42
Смартфон будующего
 Индустрия мобильных телефонов сохраняет самые высокие темпы развития уже несколько лет.  IT и Коммуникации
15
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
136
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
192
Весь список
Транспорт
21 августа 2019  10:01
ОАО РЖД ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября. Транспорт
163
20 августа 2019  22:04
Машина может патрулировать любые районы в любых климатических зонах, включая области с крайне низкими температурами.
Новейший беспилотник "Альтиус-У" совершил первый полёт
Машина может патрулировать любые районы в любых климатических зонах, включая области с крайне низкими температурами.  Транспорт
335
20 августа 2019  13:27
Детей из Крутых Ключей в Самаре будут возить в школу Кошелев-парка после легализации ж/д переезда
Детей из Крутых Ключей в Самаре будут возить в школу Кошелев-парка после легализации ж/д переезда
Планируется организовать обучение детей 4, 6 и 8 классов школы №7 в новой школе в Стройкерамике в первую смену. Транспорт
242
19 августа 2019  16:47
Парковки со временем станут доступнее
Согласно результатам недавних исследований, свыше половины жителей Москвы (до пятидесяти шести процентов) надеются на лучшее относительно представлений о... Транспорт
59
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
236
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
261
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
282
Весь список
Видео
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
157
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
478
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1052
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
577
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
677
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
596
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
596
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
403
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
566
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
925
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
897
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
849
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает на вечер поэзии и музыки «Верховье рек»
В Самаре состоится масштабный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open
В Самаре в День Государственного флага раздадут 14 500 лент триколора
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные