Роскосмос заплатит самарскому «Прогрессу» два миллиарда рублей

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений.
Новый детский сад заработает в Кошкинском районе области уже в декабре
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.
Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.
Расселение из ветхого и аварийного жилья в СО: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры
В бюджет Самарской области поступит 1,56 млрд рублей.
СО получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов ПФО
сегодня  Среда, 20 ноября, 15:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 63.77
0.02
EUR 70.63
0.1
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Роскосмос заплатит самарскому «Прогрессу» два миллиарда рублей

20 ноября 2019 13:02
111
Роскосмос заплатит самарскому Прогрессу два миллиарда рублей
Завод должен создать космический комплекс «Аист».

За 2,1 млрд рублей «Прогресс» должен создать космический комплекс «Аист» для стереоскопической съемки Земли. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В комплекс «Аист» войдут космические аппараты «Аист-2Т», наземный комплекс управления и комплект оборудования для спутников.

В 2016 году самарский спутник «Аист-2Д» уже отправляли в космос. Этот аппарат уже отснял 44 млн кв. км земной поверхности.

Напомним, в начале ноября стало известно об иске Минобороны РФ к «Прогрессу». Ведомство хочет взыскать с предприятия два миллиарда рублей. Суд пока не раскрывает подробности дела, пишет "Другой Город".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
20 ноября 2019  15:23
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Зампред правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков рассказал о том, чем вызван этот инвестиционный бум и чего ждать от финансового рынка в... Экономика региона
32
20 ноября 2019  13:02
Роскосмос заплатит самарскому Прогрессу два миллиарда рублей
Роскосмос заплатит самарскому «Прогрессу» два миллиарда рублей
Завод должен создать космический комплекс «Аист». Экономика региона
110
19 ноября 2019  13:36
Самарскую Клинику сердца планируют выкупить за 1,5 миллиарда рублей
Самарскую «Клинику сердца» планируют выкупить за 1,5 миллиарда рублей
Деньги спасут компанию Сергея Шатило от банкротства. Экономика региона
323
Весь список
Финансы и Банки
20 ноября 2019  15:18
Онлайн-касса: что это и для чего
 В современном мире сложно представить работу магазина без использования онлайн-кассы. Этот инструмент помогает решить сразу несколько проблем с ведением... Финансы и Банки
15
20 ноября 2019  12:30
ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
ЦБ планирует уравнять комиссии за межбанковские переводы
Рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года. Однако договориться они так и не сумели. Финансы и Банки
97
19 ноября 2019  13:47
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в WhatsApp
Самая распространенная тема консультаций — оформление кредита для бизнеса. Финансы и Банки
290
Весь список
Строительство
19 ноября 2019  14:03
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
В районе стрелки рек Самары и Волги могут построить метро
Подведены итоги торгов на подготовку документации для внесения изменений в проект планировки территории центра Самары. Строительство
378
16 ноября 2019  10:27
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Об этом на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Строительство
490
15 ноября 2019  10:42
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала
Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Строительство
252
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
109
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
86
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
115
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
303
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
931
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1961
Весь список
Бизнес
19 ноября 2019  21:42
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
"Не хотим рисковать."  Бизнес
325
18 ноября 2019  17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.
Банкротящиеся строители развернули борьбу за кровлю «Самара Арены»
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга.  Бизнес
640
13 ноября 2019  20:37
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.
Терентьев привел «Black Star Burger» в Самару
Самара станет тридцатым городом, где появится ресторан быстрого питания, лицом которого является хип-хоп исполнитель Тимати.   Бизнес
417
Весь список


Новости компаний
20 ноября 2019  13:34
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Самарский резервуарный завод попытаются продать за 2,7 млрд рублей
Предприятие банкротится с 2016 года. Новости компаний
100
20 ноября 2019  11:23
В Самараэнерго подвели итоги акции Плати на сайте и получи подарок!
В Самараэнерго подвели итоги акции «Плати на сайте и получи подарок!»
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
126
19 ноября 2019  23:11
Тольяттинской Lada найдут подмену.
АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль»
Тольяттинской Lada найдут подмену.  Новости компаний
270
18 ноября 2019  12:06
В Самаре определены лучшие электромонтеры Т Плюс
В Самаре определены лучшие электромонтеры «Т Плюс»
Все участники продемонстрировали достойный результат. Новости компаний
245
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2019  09:17
Быстрый и качественный ремонт компьютеров
 Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией.  IT и Коммуникации
48
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
115
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
133
Весь список
Транспорт
20 ноября 2019  10:20
Самарская область награждена Министерством транспорта РФ
Самарская область награждена Министерством транспорта РФ
Вручен диплом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Транспорт
138
19 ноября 2019  13:53
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
В регионах отказываются наводить порядок с дорожными камерами
В Самарской области комплексы фото- и видеофиксации несоблюдения правил дорожного движения устанавливали с нарушениями.  Транспорт
352
19 ноября 2019  13:43
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным. Транспорт
322
19 ноября 2019  12:57
В ГИБДД объяснили высокую смертность на российских дорогах
В ГИБДД объяснили высокую смертность на российских дорогах
Глава ГИБДД России назвал причиной размер страны и протяженность трасс. Транспорт
219
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
217
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
380
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
638
Весь список
Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
275
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
271
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
538
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
695
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
508
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
379
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
488
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1566
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2160
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1469
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1768
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1952
Весь список

Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные