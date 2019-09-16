Несколько сел исключат из состава "Самарской Луки" из-за жалоб жителей
16 сентября 2019 14:03
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В течение года будет решен вопрос о статусе нескольких населенных пунктов, которые входят в границы зааповедника "Самарская Лука". В данном случае решение коснется сел, которые входят в состав Жигулевска: Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь и Солнечная Поляна.
Для исключения населенных пунктов необходимо уточнить границы национального парка и сёл.
Первым этапом будет межевание «Самарской Луки», средства на эти работы уже перечислили.
Летом 2019 года начались разговоры об исключении Жигулевска из состава заповедника. Данное предложение поступило от областных чиновников. Поводом выступило то, что сельчане не могут воспользоваться своими имущественными правами из-за строгого законодательства об особо охраняемых территорий.
Помимо этого есть планы касаемо строительства горнолыжного курорта. Также на федеральном уровне обсуждается вопрос о выводе из «Самарской Луки» села Рождествено, пишет ПроГородСамара.
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.Вопрос будет решен в течение года. Экономика региона
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