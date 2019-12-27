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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

На реконструкцию ДК “Самарец” выделили 3,1 млн рублей

27 декабря 2019 13:49
106
На реконструкцию ДК Самарец выделили 3,1 млн рублей
Торги пройдут 4 февраля.

Управление капитального строительства Самарской области ищет того, кто выполнит проектно-изыскательные работы по зданию ДК «Самарец» в Самаре.

Начальная стоимость контракта — 3,1 млн рублей. Эти средства возьмут из областного бюджета на 2019 – 2021 гг.

После реконструкции в зрительном зале должно быть 265 мест.

Согласно техзаданию, проектировщику необходимо предусмотреть эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, обеспечить высокий уровень благоустройства с зоной отдыха, малыми архитектурными формами, уличным освещением и озеленением, рациональную транспортную схему с автостоянками, декорировать инженерные сооружения комплекса средствами озеленения.

Также необходимо предусмотреть места под парковку.

Торги пройдут 4 февраля, пишет СитиТраффик.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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