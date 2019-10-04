На Проране в Самаре займутся туристическим обслуживанием
4 октября 2019 12:20
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Соответствующее постановление глава департамента градостроительства Самары подписал 21 сентября 2019 года. Речь идет о земельном участке площадью 15 тысяч кв. м, который располагается по адресу: поселок Проран, д. 5. Это прямо возле берега Волги. По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для туристического обслуживания.
Сейчас эта площадка относится к зоне природных ландшафтов (Р-3), и инициаторы процесса пытаются перевести ее в зону (Р-1) озеленения общего пользования. На спутниковой карте видно, что на данном участке находятся частные дома, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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