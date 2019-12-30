Как будут работать торговые центры Самары в новогодние праздники 2019-2020

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В последний день 2019 года ТЦ Самары на несколько часов сократят режим работы

Стало известно, как будут работать торговые центры Самары накануне Нового года и на зимних каникулах. Как обычно, они будут открыты в последний день в году едва ли не допоздна и будут готовы принимать посетителей уже 1 января, пишет "КП-Самара".

Так, ТРК «Амбар» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00. В первый день нового года будут работать только кинотеатр, зона развлечений Western Park и фудкорт — с 12:00 до 22:00. Со 2 января торговый центр вернется к обычному графику работы.

«Аврора Молл» накануне Нового года решил принимать посетителей с 10:00 до 21:00. 1 января с 12:00 заработает фудкорт, а с 15:00 остальные магазины. Они будут открыты до 22:00. 2 января ТЦ перейдет на обычный режим работы.

Большая часть ТРК «Вива Лэнд» 31 декабря, в том числе и кинотеатр, будет работать с 10:00 до 20:00. «Карусель» готова принимать посетителей подольше — с 9:00 до 21:00. А вот площадка LOFT будет принимать гостей только с 10:00 до 19:00. В первый день нового года магазины электроники, салоны связи и гипермаркет будут работать с 14:00 до 22:00, рестораны и детский центр «Страна Мадагаскария» — с 12:00 до 22:00, кинотеатр — с 11:00 до 2:00.

ТРК «Эль Рио» накануне Нового года будет работать с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной, а со 2 января — в обычном режиме. Гипермаркет «Лента» 31 декабря будет открыт до 21:00, 1 января — с 10:00, со 2 января — круглосуточно. Кинотеатр 31 декабря будет принимать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января с 11:00 и далее в обычном режиме.

Двери ТЦ «МЕГА» 31 декабря будут открыты с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр будет работать с 14:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Гудок» будет принимать гостей в последний день 2019 года с 10:00 до 20:00, «Лента» - до 21:00, а «Мягкий кинотеатр» - до 18:00. 1 января у торгового центра будет выходной, но «Лента» и кинотеатр будут работать. С 10:00 и с 12:00 соответственно. Со 2 января «Гудок» будет работать как обычно — с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Московский» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00, 1 января там будет работать только кинотеатр — с 11:00 до 1:00. Со 2 января торговый центр начнет принимать посетителей с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Парк Хаус» в последний день года будет открыт до 20:00, 1 января у него будет выходной, но кинотеатр и «Карусель» будут работать.

ТЦ «Мега Сити» 31 декабря закроется в 20:00, а «Карусель» - в 21:00. 1 января большая часть магазинов торгового центра работать не будет, кроме гипермаркета. Он откроется в 12:00.

ТЦ «Русь на Волге» 31 декабря будет работать только до 19:00, а вот гипермаркет «Магнит» будет принимать любителей купить все в последний момент с 8:00 до 22:00. 1 января «Магнит» будет работать с 10:00 до 00:00.

ТЦ «Космопорт» накануне Нового года будет работать до 20:00. «Ашан» закроется на час раньше — в 19:00, а кинотеатр — в 18:00. 1 января у большей части ТЦ будет выходной, будут только открыты рестораны возле кинотеатра — с 10:00 до 00:00. Кинотеатр же будет работать с 11:00 до 1:00.

Двери ТЦ «МЕГА» 31 декабря будут открыты с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр будет работать с 14:00 до 22:00, со 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Гудок» будет принимать гостей в последний день 2019 года с 10:00 до 20:00, «Лента» - до 21:00, а «Мягкий кинотеатр» - до 18:00. 1 января у торгового центра будет выходной, но «Лента» и кинотеатр будут работать. С 10:00 и с 12:00 соответственно. Со 2 января «Гудок» будет работать как обычно — с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Московский» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00, 1 января там будет работать только кинотеатр — с 11:00 до 1:00. Со 2 января торговый центр начнет принимать посетителей с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Парк Хаус» в последний день года будет открыт до 20:00, 1 января у него будет выходной, но кинотеатр и «Карусель» будут работать.

ТЦ «Мега Сити» 31 декабря закроется в 20:00, а «Карусель» - в 21:00. 1 января большая часть магазинов торгового центра работать не будет, кроме гипермаркета. Он откроется в 12:00.

ТЦ «Русь на Волге» 31 декабря будет работать только до 19:00, а вот гипермаркет «Магнит» будет принимать любителей купить все в последний момент с 8:00 до 22:00. 1 января «Магнит» будет работать с 10:00 до 00:00.

ТЦ «Космопорт» накануне Нового года будет работать до 20:00. «Ашан» закроется на час раньше — в 19:00, а кинотеатр — в 18:00. 1 января у большей части ТЦ будет выходной, будут только открыты рестораны возле кинотеатра — с 10:00 до 00:00. Кинотеатр же будет работать с 11:00 до 1:00.