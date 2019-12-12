До конца года объём несырьевого неэнергетического экспорта из Самарской области составит 2,6 млрд $

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Значительно вырос экспорт продукции АПК. Об этом стало известно на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Заседание провёл Председатель Правительства региона. Для развития экспортного потенциала области в рамках нацпроекта реализуется ряд мер.Это и обучение, и возмещение расходов на логистику, сертификацию, и дешёвые кредиты, и помощь в выходе на иностр.рынки, установлении контактов,и переводческие услуги, сообщает Департамент информационной политики.