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Глава Самарской области Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства региона и Совета по вопросам стратегического развития. В зале - руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, общественники, представители кадровых резервов, "Лидеры России", Почетные граждане.Сегодня в ходе Совета будет представлена обновленная Стратегия развития региона до 2030 года. Напомним, масштабная работа по корректировке документа, выработке предложений проходила в прошлом году. Тогда в областное правительство поступило более 900 тыс.предложений от жителей области.Открывая заседание, губернатор подчеркнул: "Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития Самарской области. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто чётко ставит цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны, продуманная стратегия – это непременное условие развития"."Каждое предложение было проанализировано, лучшие учтены в обновленной стратегии развития региона. «Важно было услышать каждого. Для меня это принципиальная позиция. Так мы работали над стратегией развития Самары 8 лет назад. Так было и сейчас. Чтобы стратегия стала рабочим документом, а не просто набором мечтаний, мы должны были объединить ее с национальными проектами, инициированными Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Формирование нацпроектов продолжалось и в этом году и завершалось летом этого года. Сейчас мы имеем планы деятельности на годы вперед, подкрепленные финансовыми, законодательными и организационными ресурсами. Пожелания и мечты превратились в подкреплённые средствами и детально расписанные конкретные планы по каждой сфере. Более того, некоторые элементы стратегии развития Самарской области легли в основу федеральных программ. Так в федеральную стратегию развития транспортной системы России вошло строительство моста через Волгу, как важнейшая часть транспортного коридора Европа – Западный Китай. Напомню, полтора-два года назад нам приходилось очень напряжённо работать в режиме «пожарной команды», решая в цейтноте целый ворох сложнейших задач. Сейчас наш регион вышел на устойчивую траекторию развития, и мы ясно видим перспективы. Мы сегодня не просто думаем о будущем, но уже имеем оцифрованные сроки, задачи и ресурсы», - отметил Губернатор. В текущем году на реализацию нацпроектов в Самарской области направлено почти 25 млрд руб., а в целом регион привлек из фед. бюджета 26,7 млрд рублей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Фото: Департамент информационной политики.