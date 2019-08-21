Дмитрий Азаров посетил самарский металлургический завод

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Рабочий день Губернаторасегодня, 21 августа начался на легендарном Самарском металлургическом заводе Arconic - крупнейшем предприятии по производству алюминиевых полуфабрикатов для авиационной, космической, судостроительной, автомобильной промышленности, нефтегазового сектора.С 2016 года на базе СМЗ работает АлТи Фордж - совместное предприятие заводаи ВСМПО-АВИСМА - поставляющее крупногабаритные штамповки для авиастроения. Модернизирован уникальный гигантский пресс усилием 75 тыс. тонносил,- крупнейший не только в стране, но и в мире!Модернизация кузнечного производства, которое в этом году отмечает 60-летие со дня создания на заводе, позволило изготавливать уникальные титановые штамповки, создать более 100 рабочих мест, привлечь дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, сообщает Департамент информационной политики региона.