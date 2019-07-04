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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Четыре аукциона по программе «Комфортная городская среда» приостановлены УФАС Самарской области

4 июля 2019 11:58
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Четыре аукциона по программе Комфортная городская среда приостановлены УФАС Самарской области
.В ведомство поступили жалобы на общественные территории.

УФАС по Самарской области приостановило итоги аукционов по выбору подрядчика для благоустройства четырех общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Решение было принято в связи с тем, что в ведомство поступили жалобы на общественные территории в Жигулевске, Тольятти, Сергиевском и Ставропольском районах, пишет ФедералПресс.
Как заявила на заседании комитетов по ЖКХ и по местному самоуправлению заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова, контракт по благоустройству дворовых территорий муниципальные образования должны были заключить до 1 мая, по благоустройству общественных пространств – до 1 июля. С ее слов, из-за приостановки УФАС по дворовым территориям не было заключено соглашение на благоустройство в Советском районе: «На региональном уровне контрольная точка завершения работ — 1 сентября».

По информации издания «Коммерсантъ», наблюдатели считают, что затягивание проверок по жалобам может грозить срывом федерального проекта. По словам координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области Екатерины Гудзимы, есть компании, которые не выигрывают конкурс и подают на обжалование.
«Они просто затягивают процедуру. И под этим предлогом срок либо пропускается, либо деньги будут не освоены. Сейчас надо понять, имеют ли эти компании общего бенефициара, учредителя, целенаправленная ли это политика или отдельный случай, когда заказчики плохо сработали», – отмечает Екатерина Гудзима.

Координатор также говорит, что у программы есть четкие параметры реализации, по которым выстраивается балльно-рейтинговая система. В зависимости от этого выделяется финансирование. «В этом году он ниже, чем 2018 году, а в прошлом году ниже, чем в 2017 году. И это негативная тенденция», – заключает Екатерина Гудзима.
Отметим, что в Самаре за реализацию «Комфортной городской среды» отвечает первый вице-мэр города Владимир Василенко. По данным источников областного правительства, в ближайшее время губернатор Дмитрий Азаров планирует провести с ним «серьезный разговор» по проблемам реализации проекта.
«ФедералПресс» писал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе шантажом. Об этом он заявил журналистам на втором всероссийском форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде.

Напомним, что сразу четыре проекта из Самарской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов по реализации комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди них такие городские округа как Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск. От области участвовало шесть муниципальных образований. Вместе с вышеперечисленными на конкурс выдвигался Чапаевск и Похвистнево. Отмечается, что эксперты также оценивали 330 заявок из 77 регионов страны.
Победители получат федеральную поддержку в размере 289 млн рублей. Так, городу Кинель и Отрадный направят 75 млн рублей, Жигулевску – 85 млн рублей, а Сызрани – 54 млн рублей. Кроме того, Самарская область – первая в России по объему выделенных средств.
Ранее сообщалось, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был создан по решению президента России Владимира Путина. Мероприятие будет проходить каждый год, а на его реализацию заложено 5 млрд руб.

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