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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Активисты «Южного города» собрали 2500 подписей против присоединения к Самаре

7 февраля 2020 12:39
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Активисты Южного города собрали 2500 подписей против присоединения к Самаре
Собирать подписи активисты начали 30 января.

За неделю активисты «Южного города» собрали 2,5 тыс подписей против присоединения микрорайона к Самаре. Они готовят коллективное обращение к губернатору.

Собирать подписи активисты начали 30 января. Они считают, что после присоединения микрорайона к Самаре подорожают детские сады, вырастут тарифы на электроэнергию, увеличится стоимость полисов ОСАГО, и налоги станут выше.

Также активисты боятся, что микрорайон не сможет участвовать в федеральных программах «Земский доктор», «Земский учитель», «Устойчивое развитие сельских территорий».

Активисты ведут группу в «Вконтакте», где делятся новостями своей работы по сбору подписей, пишет "Другой город".
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