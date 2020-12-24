14% самарцев готовы пожертвовать выходным 1 января

128

1 января будут работать 15% россиян, выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда массовых специальностей.

Это меньше, чем в прошлом году, когда работали по меньшей мере 19%. В свою очередь, в Самаре в январе работать будет 14%. Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По сравнению с прошлым годом стало больше тех, кто готов передумать и выйти на работу 1 января за дополнительную оплату до 5 тысяч рублей.

В онлайн-опросе, проведенном аналитическим центром Авито Работы в конце декабря, приняли участие 10 000 респондентов со всей России.

9% из них сообщили, что 1 января у них официальный рабочий день, еще 6% собираются выйти на работу по собственному желанию. 21% опрошенных пока не знают свой график. Таким образом, работать в первый день года будут, по меньшей мере, 15% россиян. При этом мужчины в целом чаще намерены выйти на работу, чем женщины (о том, что у них обычный рабочий день, заявили 11% мужчин и 8% женщин, добровольно собираются выйти на работу 7% мужчин и 5% женщин).

В прошлом году желающих потрудиться в праздник было больше: аналогичный опрос показал, что работали минимум 19% жителей страны.

В Самаре 10% респондентов сказали, что 1 января у них официальный рабочий день, 4% – выйдут на работу по собственному желанию, 13% пока не знают.

Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: там по 11% опрошенных заявили, что у них обычный рабочий день, а по 7% опрошенных собираются отправиться на работу по собственной воле - см. Приложение 1.

Впрочем, отправиться 一 понятие, во времена пандемии актуальное не для всех. 12% из тех, для кого 1 января 一 рабочий день, будут трудиться удалённо весь день из дома. 50% проведут полный рабочий день в офисе, остальных ждут различные вариации сокращенного дня в офисе или удаленно.