Жители Самарской области признались, что живут за чертой бедности
11 апреля 2019 11:51
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Каждый 10-й житель Самарской области признался, что живет за чертой бедности. Такие итоги были получены по результатам социологических исследований, сообщила уполномоченный по правам человека регионе Ольга Гальцова на заседании комитета губдумы по строительству 11 апреля.
Как рассказала Гальцова:
«Этот процент в 2018 году оказался выше всех процентов, которые были за четыре года исследований. При этом каждый десятый опрошенный ответил, что он живет в бедности».
По ее словам, такая обстановка наблюдается и в других регионах Приволжского федерального округа. Омбудсмен попросила депутатов подумать, как улучшить благосостояние жителей региона, пишет regionsamara.ru.
Фото pixabay.com
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