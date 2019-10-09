Самарская область принимает участие в Международном агропромышленном форуме
9 октября 2019 13:21
44
Сегодня в Москве на ВДНХ стартует главное аграрное событие года - Российская агропромышленная выставка Золотая осень и первый Международный агропромышленный форум. Самарская область принимает в форуме самое активное участие, сообщает Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 октября 2019 13:21
Он проходит на ВДНХ в Москве. Экономика региона
43
8 октября 2019 11:53
Это максимум, начиная с середины 2015 года. Экономика региона
195
7 октября 2019 22:25
В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства. Экономика региона
274
Финансы и Банки
7 октября 2019 16:28
Для подтверждения занятости клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР). Финансы и Банки
301
4 октября 2019 17:01
Пользователи сайта смогут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях. Финансы и Банки
560
4 октября 2019 16:23
Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году. Финансы и Банки
610
Строительство
8 октября 2019 13:26
Участники обсуждали вопросы перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Строительство
207
4 октября 2019 09:25Застройку Волжского проспекта в Самаре не хотят признавать памятником архитектуры
В 2014 году уже проводилась историко-культурная экспертиза. Строительство
424
2 октября 2019 12:55
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%). Строительство
298
Материалы и технологии
5 октября 2019 11:29Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
45
27 сентября 2019 21:24Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
96
21 сентября 2019 08:41Сварочные агрегаты – особенности
В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
110
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
110
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
733
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1774
Бизнес
8 октября 2019 17:21
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение... Бизнес
264
8 октября 2019 15:15
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Бизнес
288
30 сентября 2019 18:26Патентные исследования для развития вашего бизнеса
Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
103
Новости компаний
8 октября 2019 09:39
Студентам предложили почувствовать себя гидростроевцами. Новости компаний
193
7 октября 2019 18:13
Пресс-служба оператора утверждает, что бóльшая часть этих данных уже давно устарела, сейчас у Билайна менее 3 млн абонентов. Новости компаний
294
7 октября 2019 16:13
Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов. Новости компаний
326
7 октября 2019 12:59
Мероприятие проведут для школьников. Новости компаний
404
IT и Коммуникации
8 октября 2019 19:00Какая CRM-система нужна вашей компании?
Какая CRM-система нужна вашей компании? Как выбрать CRM-систему? Основные функции, которые необходимо понимать при выборе CRM-системы. Онлайн или локальное решение. IT и Коммуникации
38
4 октября 2019 15:15В чем заключаются особенности кибербезопасности?
Мы все печемся о безопасности нашего жилища, выбирая крепкие двери и надежные замковые механизмы, а вот вопросу персональной защищенности в цифровом мире... IT и Коммуникации
57
19 сентября 2019 18:08Shadow of Mordor : обзор игры
«Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
165
Транспорт
9 октября 2019 12:59
Движение троллейбуса будет точно восстановлено 10 октября. Транспорт
63
9 октября 2019 11:43
В рейтинге крупнейших городов по доступности автомобиля за год сменился лидер. Транспорт
69
9 октября 2019 09:54
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Транспорт
83
8 октября 2019 16:44
Согласно информации Департамента городского хозяйства и экологии, остановочные пункты уже оборудованы Транспорт
294
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
50
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
198
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
445
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
104
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
435
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
365
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
550
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
577
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
762
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
847
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1363
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
977
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1225
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1403
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
855
Мероприятия