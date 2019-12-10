Комплекс «Безопасный город» внедряют в Самарской области
10 декабря 2019 13:20
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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание межведомственной рабочей группы по созданию, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Самарской области.
В рамках создания АПК «Безопасный город» работа ведётся по следующим направлениям: построение интеллектуальной системы региональной безопасности, основанной на системе видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; развитие и эксплуатация системы фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения.
Для обеспечения правопорядка на улицах городов и в районах Самарской области установлено около 2,6 тысяч камер уличного видеонаблюдения и 97 пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция». Доступ к системе видеонаблюдения имеют областные управления МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардия. Благодаря камерам, которые оснащены поворотным механизмом, имеют функции увеличения и детализации изображения, только в Самаре «по горячим следам» было раскрыто более 120 преступлений. Не одну сотню раз приходили на помощь и терминалы оранжевого и синего цвета с надписью «Полиция».
В 2019 году проводилась разработка проектно-сметной документации на оснащение комплексами видеонаблюдения (поворотные камеры с функцией распознавания лиц) общественных территорий с массовым скоплением людей в г.о. Самара: набережной реки Волга, станциях метро, автовокзале, парках и скверах, м.п. Фрунзенский.
В бюджете на 2020 год предусмотрены средства на проектирование дополнительно 300 камер видеонаблюдения в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск.
В штатном режиме на территории региона функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». С момента создания обработано более 4-х миллионов обращений на данный номер. В среднем за сутки операторами системы «112» обрабатывается 6,8 тысяч вызовов, из них 29% звонков в скорую помощь, 14% - полицию, 2,9% - пожарным, 1,1% - газовую службу, остальные – иные виды помощи. Время реагирования на вызов составляет 60 секунд, что является одним из лучших показателей по стране.
В 2019 году региональная система «112» дополнена комплексом определения места нахождения звонившего.
В планах на 2020 год интегрировать систему «112» Самарской области с системами, действующими на территории соседних регионов – Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областей.
В целях снижения аварийности и нарушений правил дорожного движения на автодорогах городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и муниципальных районов установлено более 1,5 тысяч специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме. В их числе – 41 камера на въездах и выездах с территории региона, 468 камер на скоростных рубежах контроля и свыше 1 тысячи камер, фиксирующих проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и другие нарушения на перекрестках улично-дорожной сети области. Все камеры сертифицированы, внесены в реестр средств измерений, прошли поверку в Центрах стандартизации и метрологии.
По данным областного управления ГИБДД, за 9 месяцев 2019 года с помощью территориальной распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения было вынесено и направлено собственникам транспортных средств почти 3 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях (на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), наложено штрафов на сумму более 2,1 миллиарда рублей.
Главным результатом работы системы является значительное снижение аварийности на дорогах области. Сейчас регион по данному показателю находится на 4-ом месте среди субъектов РФ. Количество ДТП на автодорогах области снизилось на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в них – на 16,2%, раненых – на 8,5%. Это сокращение произошло именно на участках автодорог, где есть системы фото- и видеофиксации.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году группировка технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения будет усилена, сообщает пресс-служба облправительства.
«Последние 2,5 года в регионе активно внедряется интеллектуальная система «Безопасный город». Значительно увеличена группировка камер видеонаблюдения в общественно значимых местах, на автомобильных дорогах. Эта система помогает обеспечивать не только правопорядок, но и взаимодействие всех оперативных служб. В результате значительно сократилось время реагирования на обращения граждан о помощи в экстренные службы, почти на 9% снизилось число ДТП и пострадавших в них, улучшилась раскрываемость преступлений. Правительство региона будет и дальше продолжать работу по расширению возможностей и повышению эффективности использования АПК «Безопасный город»», - подчеркнул В. Кудряшов.
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