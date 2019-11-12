На содержание площади Куйбышева в Самаре выделили 16 млн рублей
12 ноября 2019 13:03
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В Самаре потратят 16 млн рублей на содержание площади Куйбышева. Об этом рассказали городские власти на заседании комитета по ЖКХ Думы Самары 12 ноября в ходе рассмотрения бюджета города на 2020 – 2022 гг.
На главной площади города также будут работать катки, содержание которых обойдется в 700 тысяч рублей.
Как ранее сообщалось, на площади Куйбышева к Новому году установят 25-метровую ель.
Сейчас ищут того, кто выполнит указанные работы. Всего на площади появится 7 елей, украшенных гирляндами, пишет СитиТраффик.
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