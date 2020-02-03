31% работников Самарской области считают, что один раз в год должны повышать зарплаты
3 февраля 2020 13:16
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Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит.
76% работающих соискателей Самарской области, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше, чем среди работающих по найму. Также эта доля выше среди представителей рабочих профессий. Больше всего довольных своей зарплатой в сфере управления персоналом и строительной сфере.
Более половины респондентов (52%) региона заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Доля женщин на 5 пунктов ниже, чем доля мужчин, которым доводилось беседовать с начальством по этому поводу (55% против 60%). Также эта доля выше всего среди топ-менеджеров и представителей индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны).
В подавляющем большинстве случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели (86%). В 3% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных 11% случаев инициатива была обоюдной. Наиболее «инициативными» в этом плане соискателями являются представители производственной сферы.
Наиболее частым аргументом в разговоре являлся упор на то, что работник добился определённых успехов в работе, причём мужчины прибегают к этому аргументу чаще, чем женщины. На втором месте среди аргументов — повышение квалификации и приобретение новых навыков. На третьем месте — аргумент про то, что на момент разговора повышения зарплаты не происходило уже достаточно давно. Аргумент же про то, что работнику предложили работу в другой компании за бОльшие деньги, использовался лишь 17% соискателей.
Интересно, что последний аргумент про возможный переход в другую компанию, оказался самым эффективным — почти половина соискателей, указавших, что использовали этот аргумент, в итоге добились прибавки.
В результате такого разговора с начальством лишь 36% соискателей добивались повышения зарплаты. Женщины добивались повышения зарплаты чаще, чем мужчины, представители рабочих профессий напротив реже добивались желаемого (33% среди «синих воротничков» против 44% среди «белых»). Юристы, бухгалтеры и представители банковской сферы более чем в половине случаев выходили из разговора победителями (55%, 53% и 51% соответственно заявили о повышении зарплаты после беседы с руководством).
Почти половина соискателей (46%) Самарской области считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, 31% указали, что повышение должно происходить 1 раз в год.
Фото pixabay.com
Опрос проводился в конце декабря 2019 г. среди свыше 5 тыс. российских соискателей.
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