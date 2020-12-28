Жителей Самарской области снова ждут морозы

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Относительно теплые дни снова сменятся сильным похолоданием, обещают синоптики. Об этом сообщает Приволжское УГМС.



Так, в понедельник, 28 декабря, температура воздуха составит -8...-3 °C. А вот ночью похолодает до -18...-13 °C. Осадков не прогнозируют.

Днем во вторник, 29 декабря, снега тоже не предвидится, температура воздуха будет держаться в пределах -15...-10 °C.



В ночь на среду, 30 декабря, ожидается аналогичная погода. Местами по региону возможен 23-градусный мороз. Днем по области будет до -15 °C.