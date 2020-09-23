Жители села Калиновка Сергиевского района будут обеспечены качественной питьевой водой

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Завершается строительство объекта водоснабжения в селе Калиновка Сергиевского района Самарской области. До конца текущего года будут построены новые водопроводные сети общей протяженностью 20 километров, установлены 60 пожарных гидрантов, насосная станция пожаротушения и 3 водонапорные башни (емкость каждой 160 куб. метров). На реализацию этих объектов из федерального, регионального, местного бюджетов выделено более 90 миллионов рублей.

Старый водопровод, построенный в Калиновке 30 лет назад, износился. Для села, где проживает почти полторы тысячи человек, это стало настоящей проблемой. Участились прорывы, да и качество воды оставляло желать лучшего.

«Сколько себя помню, у нас селе всегда была плохая вода. Летом был очень слабый напор, даже стиральная машинка не работала. Пить воду из крана мы не могли, пропускали через фильтр. Поэтому новый водопровод очень был нужен», - рассказывает жительница Калиновки.

Новый водопровод в селе появился благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В настоящее время объект находится в высокой степени готовности. Уже построено здание насосной станции, выполнены работы по ограждению территории, а также обвязка технологическими трубопроводами и монтаж трансформаторной подстанции. Смонтированы водонапорные башни, железобетонные колодцы и автоматизация.

«Техническая степень готовности объекта в селе Калиновка свыше 90%. Ввод его в эксплуатацию позволит обеспечить более 1,7 тысяч местных жителей качественной питьевой водой», - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин.

Подрядчик справился с работой за полгода, и, по словам сельчан, строительство водопровода, который они так ждали, дополнительных хлопот не доставило.

Повышение качества жизни населения - часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Только в рамках программы «Чистая вода» в регионе до 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию 24 объектов, которые обеспечат качественной водой более 290 тысяч человек в Губернии. На эти цели будет выделено 6 миллиардов рублей. К 2024 году 89,6% населения региона будут обеспечены качественной водой из систем центрального водоснабжения, передает пресс-служба облправительства.