Вода в Волге станет чище: в Жигулевске завершается реконструкция двух очистных сооружений 

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В городском округе Жигулевск на завершающий этап вышла реконструкция двух очистных сооружений. Работы на объектах были начаты в 2019 году благодаря реализации региональной составляющей федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Совокупная стоимость мероприятий в Жигулевске по реконструкции очистных сооружений составила более 230 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу.

Очистные сооружения в микрорайоне Моркваши городского округа Жигулевск были построены почти 50 лет назад и были сильно изношены. Сейчас здесь обновляется практически 80 % оборудования, при этом объект продолжает функционировать.

«Самая большая сложность заключается в том, что это действующее сооружение, работу которого нельзя остановить, чтобы не нарушить технологию очистки», - прокомментировал представитель подрядчика Борис Богданов.

На сегодняшний день техническая степень готовности объекта в Жигулевске составляет более 80 %, и к концу года он будет введен в эксплуатацию.

100%-ная готовность очистных сооружений, расположенных на территории национального парка «Самарская Лука» в селе Богатырь. И хоть мощность этого объекта меньше, но значимость его велика. Сейчас оформляется необходимая документация для его ввода в эксплуатацию.

Стоит отметить, что в регионе полным ходом идут работы по реализации национального проекта «Экология». Этот нацпроект, инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, включает в себя ряд федеральных программ, нацеленных на реабилитацию и поддержание водных и экологических ресурсов региона. Это важная составляющая стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

К концу текущего года в регионе будут введены в эксплуатацию 5 очистных сооружений: по одному в Сызрани, Октябрьске, Самаре и 2 в Жигулевске. А к 2024 году в Самарской области будут модернизированы и построены 29 очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Работа 29 очистных сооружений позволит снизить в три раза долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. Все мероприятия в рамках национального проекта «Экология» нацелены на долгосрочную перспективу и реабилитацию наших природных, водных ресурсов», - заключил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства