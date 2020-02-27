В Волжском районе обеспечили свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне

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По требованию Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры обеспечен свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне водного объекта в с. Воскресенка Волжского района Самарской области.Ранее в результате проверки прокуратуры по обращению жителей населенного пункта выявлен факт незаконной установки двух бетонных заборов на берегу Воскресенского пруда в селе Воскресенка Волжского района Самарской области.При этом администрацией с.п. Воскресенка Волжского района Самарской области, в том числе в результате рассмотрения внесенного прокуратурой представления, действенных мер в пределах компетенции к сносу незаконно установленных объектов не принято.В связи с этим по исковому заявлению прокуратуры Волжский районный суд Самарской области 27.12.2019 признал бездействие администрации с.п. Воскресенка Волжского района Самарской области незаконным, обязал администрацию вынести решение о сносе самовольных построек.В настоящее время решение суда исполнено, незаконно установленные бетонные заборы демонтированы, свободный доступ к водному объекту восстановлен.