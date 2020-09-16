В Самарской области выпал первый снег

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Местные жители не ожидали напоминания о предстоящей зиме в начале осени.

Сегодня, 16 сентября, в некоторых районах Самарской области выпал первый снег. О раннем погодном явлении сообщили очевидцы в соцсетях, приложив в доказательство фотографии.

- В Похвистневском районе выпал первый снег, - пишет автор поста.

Большинство пользователей удивились столь раннему зимнему событию, ведь ещё неделю назад погода радовала 27-градусной жарой. Многие даже решили, что пора переобувать колёса у машин, а другие вовсе не поверили в произошедшее, решив, что это град, сообщает портал СОВА.

Напомним, в Самарской области в ночное время похолодает почти до 0 градусов. К тому же из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень опасности.