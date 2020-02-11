В Самарской области в 2019 году сфотографировали 235 видов, подвидов и гибридов птиц
11 февраля 2020 09:29
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Его организатор - Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина. С 2018 года конкурс поддерживает ООО «Газпром трансгаз Самара».
В прошедшем году в конкурсе приняли участие 70 жителей Самарской области в возрасте от 8 до 80 лет, в том числе двое с ограниченными возможностями здоровья. Их задачей было сфотографировать на территории области как можно больше различных видов птиц и передать фотографии на суд жюри – научных сотрудников Жигулевского заповедника. В 2019 году наряду с фотографиями жюри рассматривало еще и видеоролики.
Наибольшее число видов птиц – 174 - удалось запечатлеть жительнице Жигулевска Галине Зяткиной. Она участвует в конкурсе с первого года его проведения, и по ее словам, съемка – это почти всегда приключение, открытие, а порой – удивительное везение. Так, однажды Галина едва не заблудилась, следуя по лесу за глухаркой. А пепельную чечетку – новый для области вид – случайно заметила на улице родного Жигулевска, когда вышла в магазин за продуктами.
Отдельно жюри отметило работы юных участников. Ученица 9 класса Дарья Шидловская, ее брат Даниил – ученик 4 класса и шестиклассник Василий Рузов сфотографировали 65, 33 и 61 вид птиц соответственно. От «Газпром трансгаз Самара» ребята получили специальные призы, а все участники – экземпляры изданного по инициативе предприятия календаря на 2020 год, в оформлении которого использованы конкурсные фотографии.
Всего в 2019 году участники «Большого года» сфотографировали 235 видов, подвидов и гибридов птиц. Присутствие на территории Самарской области 5 из них зафиксировано впервые. Также фотографам удалось запечатлеть представителей 34 видов, занесенных в Красные книги России и Самарской области и впервые за все время проведения конкурса сфотографировать соловьиного сверчка, соловьиную широкохвостку, урагуса, тростниковую камышевку, беркута и большого кроншнепа. Эти птицы настолько редки, что научных сведений о них почти нет. Фотографии, сделанные в 2019 году, позволили подтвердить факт их присутствия в нашем крае.
- Материалы, собранные участниками конкурса, были использованы при составлении карт ареалов птиц для Атласа гнездящихся птиц Европы и очерков, вошедших во 2-е издание Красной книги Самарской области, - рассказала Галина Петровна Лебедева, старший научный сотрудник Жигулевского заповедника, кандидат биологических наук, - Конкурс имеет большое научное значение. Фотографы–энтузиасты помогают ученым отслеживать и фиксировать процессы, происходящие в природе, в частности, изменение границ территорий обитания птиц. Так, в последние годы мы наблюдаем продвижение все дальше на север степных видов, таких, как степной лунь. Причина – изменение климата. Иногда нашим помощникам удается запечатлеть птиц с любопытными отклонениями от типичной окраски оперения. Благодаря участникам конкурса мы увидели пятнистую галку. Также в нашей копилке появилось качественное фото беркута – очень редкой птицы, встретить которую – большая удача. Дмитрию Рузову довелось увидеть очень интересное поведение птиц. Пара ремезов разобрала наполовину построенное гнездо и перенесла его в более тихое место подальше от людей.
Фото В. Ладанов
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