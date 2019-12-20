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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»

20 декабря 2019 17:38
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На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники.
В пятницу, 20 декабря 2019 года, на семинаре - совещании, проведенном министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области обсудили вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и общественностью в процессе реализации национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным и экологических задач нашего региона.

В мероприятии приняли участие: министр Александр Ларионов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ. 

На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники. Самому юному из них недавно исполнилось 18 лет.

Александр Ларионов подчеркнул значимость участия неравнодушных граждан в решении экологических задач региона и реализации мероприятий
национальных проектов.

Также на мероприятии подвели итоги традиционного ежегодного конкурса «Дни защиты от экологической опасности».

Среди городских округов лучшими стали:

- городской округ Тольятти – диплом 1 степени;
- городской округ Сызрань – диплом 2 степени;
- городской округ Самара – диплом 3 степени.

В номинации «Муниципальный район» победили:

- муниципальный район Кинельский – диплом 1 степени;
- муниципальный район Ставропольский диплом 2 степени;
- муниципальный район Шенталинский диплом 3 степени.

По итогам реализации национального проекта «Экология», Александр Ларионов отметил, что Самарская область участвует в шести из одиннадцати
федеральных проектов, которые с 2019 по 2024 год реализуются в составе нацпроекта «Экология»: «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

Ожидаемый результат от реализации регионального проекта «Чистая страна» – ликвидация 4 крупнейших несанкционированных свалок в границах городов Тольятти, Октябрьск, Чапаевск общей площадью 47 га. По всем объектам уже определены подрядные организации на выполнение проектно-изыскательских работ, заключены муниципальные контракты.

Министр «поделился секретом»: в проект планируется включение пятого объекта – свалки близ пгт. Алексеевки, Алексеевского района. Проектная
документация по объекту уже подготовлена.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланирована расчистка участков русла реки Сызранка общей протяженностью 2,6 км. Мероприятие находится на стадии проектирования.

Реализованы все задачи 2019 года проекта «Сохранение лесов». Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению
на общей площади 712,4 га. По мероприятию «Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных
насаждений» при плане 2,96 тонн заготовлено свыше 6 тонн семян лесных растений. Завершен прием сеянцев. Выращено посадочного материала лесных
растений в количестве 5,128 млн. штук. Завершены поставки лесокультурной и лесопожарной техники.

В заключении мероприятия Александр Ларионов поблагодарил коллег и неравнодушных граждан за активную позицию и выразил уверенность, что в
новом году мы продолжим активно работать над реализацией совместных проектов в сфере экологии, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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