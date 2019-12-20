В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»
20 декабря 2019 17:38
90
В мероприятии приняли участие: министр Александр Ларионов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ.
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники. Самому юному из них недавно исполнилось 18 лет.
Александр Ларионов подчеркнул значимость участия неравнодушных граждан в решении экологических задач региона и реализации мероприятий
национальных проектов.
Также на мероприятии подвели итоги традиционного ежегодного конкурса «Дни защиты от экологической опасности».
Среди городских округов лучшими стали:
- городской округ Тольятти – диплом 1 степени;
- городской округ Сызрань – диплом 2 степени;
- городской округ Самара – диплом 3 степени.
В номинации «Муниципальный район» победили:
- муниципальный район Кинельский – диплом 1 степени;
- муниципальный район Ставропольский диплом 2 степени;
- муниципальный район Шенталинский диплом 3 степени.
По итогам реализации национального проекта «Экология», Александр Ларионов отметил, что Самарская область участвует в шести из одиннадцати
федеральных проектов, которые с 2019 по 2024 год реализуются в составе нацпроекта «Экология»: «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».
Ожидаемый результат от реализации регионального проекта «Чистая страна» – ликвидация 4 крупнейших несанкционированных свалок в границах городов Тольятти, Октябрьск, Чапаевск общей площадью 47 га. По всем объектам уже определены подрядные организации на выполнение проектно-изыскательских работ, заключены муниципальные контракты.
Министр «поделился секретом»: в проект планируется включение пятого объекта – свалки близ пгт. Алексеевки, Алексеевского района. Проектная
документация по объекту уже подготовлена.
В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланирована расчистка участков русла реки Сызранка общей протяженностью 2,6 км. Мероприятие находится на стадии проектирования.
Реализованы все задачи 2019 года проекта «Сохранение лесов». Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению
на общей площади 712,4 га. По мероприятию «Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных
насаждений» при плане 2,96 тонн заготовлено свыше 6 тонн семян лесных растений. Завершен прием сеянцев. Выращено посадочного материала лесных
растений в количестве 5,128 млн. штук. Завершены поставки лесокультурной и лесопожарной техники.
В заключении мероприятия Александр Ларионов поблагодарил коллег и неравнодушных граждан за активную позицию и выразил уверенность, что в
новом году мы продолжим активно работать над реализацией совместных проектов в сфере экологии, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 декабря 2019 13:34
Проблема - в банкротстве генподрядчика. Благоустройство региона
267
18 декабря 2019 11:44
Его длина насчитывает 200 метров. Благоустройство региона
254
17 декабря 2019 09:21
Причиной отказа от их использования стала дороговизна эксплуатации. Благоустройство региона
275
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
433
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1858
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
670
Всё в Дом
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
105
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
405
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
550
ЖКХ
19 декабря 2019 22:17
Ориентировочно, воду вернут в дома сегодня ночью ЖКХ
295
19 декабря 2019 17:58
Нижегородский суд вернул «в закон» самарские тарифы на вывоз мусора. ЖКХ
339
19 декабря 2019 13:48
Приходите в ЦОКи за сладким подарком до 26 декабря! ЖКХ
344
Экология
20 декабря 2019 17:38
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию... Экология
89
19 декабря 2019 13:32
Об этом Президент заявил в ходе пресс-конференции. Экология
234
19 декабря 2019 10:06
С помощью онлайн-сервиса посадить дерево и таким образом внести вклад в компенсацию лесных потерь от вырубки елей и сосен к празднику. Экология
193
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
468
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
351
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
977
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
725
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
663
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1027
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
346
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
627
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
705
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
946
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2128
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2636
Мероприятия