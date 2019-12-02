Я нашел ошибку
Главные новости: 
Набиуллина допустила скорое снижение ипотечных ставок до 7–8%
Набиуллина допустила скорое снижение ипотечных ставок до 7–8%
В Забайкальском крае – траур по жертвам крупного ДТП В результате аварии погибли 19 человек.
В Забайкальском крае – траур по жертвам крупного ДТП
Истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц
Истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц
В Самарской области с ООО взыскали долг по зарплате свыше 1 миллиона рублей
В Самарской области с ООО взыскали долг по зарплате свыше 1 миллиона рублей
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков в Сети
В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков в Сети
Наушники-вкладыши опасны для здоровья
Наушники-вкладыши опасны для здоровья
Однако русские всё ещё пьют больше европейцев.
Французские СМИ увидели победу России над алкоголизмом
сегодня  Понедельник, 2 декабря, 10:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/12:
USD 64.08
-0.02
EUR 70.55
-0.02
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

2 декабря 2019 09:22
76
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Прогнозируют сильное похолодание.

 По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в Самарской области «Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи 2 декабря по области ожидается понижение температуры до -3, -8 С°, на дорогах местами сильная гололедица».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;
подготовьте нескользкую обувь;
передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;
не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;
в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;
у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
29 ноября 2019  11:27
В Самарской области реконструируют три старых моста
В Самарской области реконструируют три старых моста
Работы будут проведены в 2020 году. Благоустройство региона
344
28 ноября 2019  12:37
Центр Самары может стать историческим поселением уже в декабре
Центр Самары может стать историческим поселением уже в декабре
Новый статус поможет привлечь в дополнительные средства и ужесточит правила застройки территории. Благоустройство региона
283
27 ноября 2019  20:07
До конца этого года областной минтранс должен получить от компании «Транспроект» проект строительства Южной обводной дороги (ЮОД).
Южную обводную дорогу предлагают строить в комплексе с жилыми и коммерческими объектами
До конца этого года областной минтранс должен получить от компании «Транспроект» проект строительства Южной обводной дороги (ЮОД).  Благоустройство региона
715
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
204
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1768
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
608
Весь список
Всё в Дом
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
323
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
474
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
867
Весь список
ЖКХ
29 ноября 2019  15:35
Одной из самых серьёзных проблем системы водоотведения является сброс в канализацию того, что там не должно оказываться.
189 километров труб промыли сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» за 10 месяцев 2019 года
Одной из самых серьёзных проблем системы водоотведения является сброс в канализацию того, что там не должно оказываться.   ЖКХ
446
29 ноября 2019  14:26
Новый газопровод создаст условия для газификации 78 домовладений в строящимся микрорайоне для многодетных семей.
«Газпром газораспределение Самара» завершил работы по газификации микрорайона «Многодеткино» в Жигулевске
Новый газопровод создаст условия для газификации 78 домовладений в строящимся микрорайоне для многодетных семей.  ЖКХ
432
29 ноября 2019  11:52
Часть ул.Советской Армии в Самаре временно перекроют на выходные дни
Часть ул.Советской Армии в Самаре временно перекроют на выходные дни
  С 29 ноября по 2 декабря будут проводиться аварийно-восстановительные работы на крупном водоводе.  ЖКХ
444
Весь список

Экология
2 декабря 2019  09:22
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 Прогнозируют сильное похолодание. Экология
75
30 ноября 2019  13:29
В городах Самарской области вновь проверили качества воздуха
В городах Самарской области вновь проверили качества воздуха
Концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в пределах санитарных норм. Экология
793
29 ноября 2019  12:43
Студентов техникумов и колледжей Самарской области приглашают к участию в квесте Другая планета
Студентов техникумов и колледжей Самарской области приглашают к участию в квесте “Другая планета”
В рамках квеста ребята получат уникальные навыки. Экология
229
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
397
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
354
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
675
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
986
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
903
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
626
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
411
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
637
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1820
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2330
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1597
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1939
Весь список

Мероприятия
Всероссийский Дед Мороз прибыл в Самару
Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский
В Загородном парке открылись ещё два стенда, посвященные игрокам "Крыльев Советов" 40-х годов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные