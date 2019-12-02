В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
2 декабря 2019 09:22
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в Самарской области «Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи 2 декабря по области ожидается понижение температуры до -3, -8 С°, на дорогах местами сильная гололедица».
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
на случай отключения электроэнергии в доме пользуйтесь электрическими фонарями, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем;
подготовьте нескользкую обувь;
передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;
не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;
в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
во время мокрого снега остановочный путь автомобиля увеличивается в 4–5 раз, поэтому держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы;
у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
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