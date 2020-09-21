В Самаре возбуждено уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Волгаре

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Виновные во вредных выбросах пока не установлены.

Прокуратура Куйбышевского района Самары передала материалы в полицию по проверке атмосферного воздуха в Волгаре. На этом основании возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы": количество вредных веществ в воздухе, согласно нормам, превышено в несколько раз.

Напомним, что ранее жители Волгаря жаловались на регулярный неприятный запах. Однако ничего не могли доказать. Нарушения были зафиксированы только летом текущего года, сообщает портал СОВА.