В Самаре стартовал конкурс-марафон по спасению Волги от мусора
18 мая 2020 09:29
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Накануне Дня Волги в России стартовал конкурс-марафон “Живая Волга. Разделяй с нами дома”. Жители Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда продемонстрируют креатив и знания в сфере обращения с отходами и экологичного образа жизни, чтобы таким образом выразить свою любовь к прекрасной реке и внести вклад в её защиту от загрязнения мусором.
Проблема загрязнения Волги, немалую часть которого составляют бытовые отходы, в том числе различного рода упаковка, в последние годы становится все острее. Задания конкурса-марафона посвящены тому, чтобы защитить Волгу от попадания в неё мусора. Выполняя эти задания, участники покажут, как необходимо обращаться с отходами, чтобы они не портили жизнь людям и важнейшей реке европейской части России.
Участники будут организовывать бесконтактный сбор вторсырья в своем доме или дворе для передачи в переработку, работать эковолонтёрами. Те же, кто не имеет возможности выйти из дома в период самоизоляции, смогут совершить ради любимой реки “подвиг на диване”, занимаясь экопросвещением и создавая актуальный контент. В творческих конкурсных работах участникам предлагается рассказать, как снизить свой мусорный след, для чего нужно разделять отходы, куда и как их сдавать.
Победители будут определены независимым жюри. Лучших из лучших ждут замечательные экологичные призы:
Крутейшие многоразовые маски
Вечные и непромокаемые многоразовые бахилы
Термокружки и бутылки для напитков
Экомешочки и сумки.
Конкурс-марафон “Живая Волга. Разделяй с нами дома” продлится с 12 мая до 15 июня. Чтобы присоединиться к этой активности, необходимо:
Жить в Самаре
Выбрать номинацию, выполнить задания
Опубликовать свои результаты в соцсетях результаты с хештегами #ЖиваяВолга2020 и #разделяйснамидомаСамара
Получить призы.
Девиз марафона - “Пусть Волга будет живой, полноводной и чистой!”. Подробнее о событии можно узнать на сайте https://ecowiki.ru/living-volga/
Акция является частью всероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при поддержке Движения ЭКА. Организаторы приглашают присоединиться к нему всех небезразличных к судьбе Волги жителей городов-участников конкурса-марафона и надеются, он будет способствовать улучшению экологической ситуации в Приволжье.
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Комментарии
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В некоторых появятся новые клумбы. Благоустройство региона
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15 мая 2020 17:49
С 16 мая до 15 июня от улицы Буянова до дома № 85 по улице Рабочей. Благоустройство региона
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13 мая 2020 14:47
На некоторых площадках работы уже начались. Благоустройство региона
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