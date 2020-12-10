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Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"

10 декабря 2020 10:48
178
Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"

Накануне новогодних праздников проект «Посади Лес» Движения ЭКА запускает традиционную акцию «100 тысяч новых ёлок стране». Её участники смогут частично компенсировать лесные потери от предновогодней вырубки хвойных деревьев на территории России и экологический след от производства искусственных елей. А сертификат о посадке деревьев может стать необычным и полезным новогодним подарком для друзей и близких.  

Чтобы внести вклад в восстановление леса, на сайте PosadiLes.ru необходимо выбрать желаемое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить электронный сертификат, подтверждающий участие в проекте. Чтобы повысить приживаемость саженцев, при оформлении сертификата можно добавить к посадкам поддержку агроуходов за будущими деревьями. 

Молодые ёлочки будут высажены весной волонтерами Движения ЭКА на лесных территориях, пострадавших от пожаров, жуков-короедов и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за деревьями. По итогам весенних посадок все участники акции «100 тысяч новых ёлок стране» получат фотографию и GPS-координаты саженцев.

Сертификат на посадку деревьев от проекта «Посади Лес» может стать необычным новогодним подарком для родных, друзей или коллег. При желании можно добавить именное поздравление в шаблон сертификата на сайте, распечатать его на плотной бумаге или выбрать более экологичный электронный вариант и подарить человеку на Новый год.

«По данным Рослесинфорга в 2019 году было заготовлено около 78 тысяч новогодних елок - на 30% меньше, чем три года назад. Однако мы по-прежнему плохо представляем масштаб браконьерских вырубок, а многие из граждан, отказавшись от живых деревьев, просто перешли на искусственные, которые наносят не меньший ущерб окружающей среде. Накануне Нового года мы предлагаем приобрести сертификат на посадку хвойных деревьев, которые частично компенсируют как вырубку лесов, так и углеродный след от производства и транспортировки елей из пластика. Давайте переосмыслим новогоднюю традицию и вместе подарим России и каждому из ее жителей 100 тысяч ёлок в Новый год!», - призывает директор Движения ЭКА Елена Горохова. 

Платформа «Посади Лес» существует с 2015 года и за это время силами проекта и волонтеров Движения ЭКА было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. Во время следующей посадки, которая пройдет весной 2021 года, будет посажено юбилейное миллионное дерево. Планируется, что его спонсором станет один из участников акции «100 тысяч новых ёлок стране». 

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