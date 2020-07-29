Стартовал квест по спасению городов от мусора

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Юные жители страны примерят на себя экологичный образ жизни в новой игре «Миссия – «Ноль отходов». Участники пройдут квест с онлайн- и офлайн заданиями, чтобы избавить город от мусора, одновременно узнавая о способах снизить свой экологический след.Цель проекта – мотивировать юное поколение перенести свои экодостижения из игрового пространства в реальную жизнь. Миссия игроков – очистить город от мусора, обогнав других участников. Сделать это они могут через изменение своего образа жизни, сократив излишнее потребление, используя вещи повторно и отправляя то, что может обрести вторую жизнь, на переработку. Игра позволяет объединяться в онлайн-команды, чтобы быстрее выполнить задания квеста. Чем больше игроков в группе, тем выше вероятность пройти миссии быстрее других.Битва развернется сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Игроки пройдут 5 уровней, каждый из которых иллюстрирует тот или иной принцип жизни в стиле “Ноль отходов”. Участники могут ограничиться онлайн-квестом, но чтобы добиться выдающихся результатов, им необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экологичные принципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д.Задания разных типов и уровней сложности делают игру «Миссия – «Ноль отходов» интересной для школьников, студентов и даже взрослых. Регистрация в игру и список миссий доступны на сайте https://mission-zero-waste.ru. Игра создана по инициативе Движения ЭКА – межрегиональной общественной организации, которая занимается экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение к природе.“В квест включено несколько наших новых игр для мобильных телефонов - это современный формат продвижения концепции “Ноль отходов”. Мы надеемся, что простые и доведенные до автоматизма действия в игре перейдут в категорию постоянных привычек в реальной жизни, и активный участник квеста легко откажется от покупки напитка в “бумажном” стаканчике или пакета на кассе, а школьные выпускные балы и дни рождения после наших игр будут проходить без воздушных шаров и одноразовой посуды ”,- говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.