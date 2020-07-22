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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Сегодня в Самарской области синоптики обещают грозы

22 июля 2020 10:32
114
Сегодня в Самарской области синоптики обещают грозы
 Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 июля местами по области сохранятся грозы с порывами ветра 15-20 м/с.
Объявлен желтый уровень опасности.

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