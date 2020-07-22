Сегодня в Самарской области синоптики обещают грозы
22 июля 2020 10:32
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По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 июля местами по области сохранятся грозы с порывами ветра 15-20 м/с.
Объявлен желтый уровень опасности.
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